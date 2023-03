Volkswagen zmienia zdanie w sprawie aut elektrycznych. Ma ich być jeszcze więcej

Szefostwo Volkswagena ogłosiło, że zrewidowało swoje plany, co do sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie. Zrewidowało w kierunku jeszcze szybszej elektryfikacji.

Plany sprzedaży elektrycznych modeli Volkswagena

Volkswagen od kilku już lat podkreśla na każdym roku, jak ważne dla niego jest przechodzenie na elektromobilność. Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się w 2019 roku, wraz z prezentacją modelu ID.3, który jest pierwszym z rozrastającej się rodziny elektryków i pierwszym wykorzystującym nową platformę, trafiającą do kolejnych zasilanych prądem modeli.

Według planów ogłoszonych w 2021 roku, Volkswagen chciał, aby elektryki stanowiły 70 procent jego sprzedaży do 2030 roku. Teraz jednak się to zmieniło.

Thomas Ulbrich, szef oddziału New Mobility w strukturach Volkswagena, odpowiedzialnego za nowe rozwiązania mobilności, powiedział w rozmowie z „Automobilwoche”, że podjęto decyzję o wyznaczeniu jeszcze bardziej ambitnego celu. Do 2030 roku elektryki mają odpowiadać za 80 procent sprzedaży marki. Ulbrich przyznaje, że jest to plan „ekstremalnie ambitny”, szczególnie że w ubiegłym roku było to jedynie 10 procent.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Volkswagen pozostaje przy swoich planach, aby w USA oraz Chinach sprzedaż elektryków wzrosła w tym czasie do 50 procent.

Nowe elektryczne modele Volkswagena

Obecnie gama elektrycznych modeli Volkswagena ogranicza się głównie do kompaktowych samochodów i prezentuje się następująco:

ID.3

ID.4

ID.5

ID.Buzz

Jak jednak zapowiedział Thomas Schafer, szef marki Volkswagen Samochody Osobowe, przy okazji prezentacji, jeszcze zakamuflowanego, ID.7:

Wraz z nowym ID.7 rozszerzamy naszą ofertę modeli elektrycznych na wyższe segmenty. Nowa limuzyna będzie oferować najnowocześniejszą technologię i najwyższą jakość. ID.7 to jeden z dziesięciu nowych elektrycznych modeli, które planujemy wprowadzić na rynek do 2026 roku. Naszym celem jest zaoferowanie samochodów elektrycznych w każdym segmencie.

Według obecnej wiedzy, plany elektrycznych rynkowych premier Volkswagena prezentują się następująco

ID.3 po face lfitingu (wiosna 2023 roku)

ID.7 (druga część 2023 roku)

ID.1 oraz ID.2 – miejski hatchback i crossover w cenach do 25 tys. euro (2025 rok)

elektryczny Tiguan (2025 rok)

Źródło: motoryzacja.interia.pl