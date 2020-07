Zakład w Emden wkracza w erę elektromobilności

Także w czasach pandemii marka Volkswagen konsekwentnie realizuje plan przebudowy fabryk pod kątem uruchomienia w nich produkcji samochodów elektrycznych. Rozpoczęły się prace w zakładzie w Emden, z którego taśm w 2022 roku zaczną zjeżdżać samochody napędzane energią elektryczną. Ralf Brandstätter, CEO marki Volkswagen, powiedział: „Dzięki przekształceniu zakładu w Emden w miejsce produkcji aut elektrycznych Volkswagen przyspiesza dokonującą się właśnie zmianę systemową. W przebudowę fabryki zainwestujemy łącznie miliard euro. W ten sposób zakład w Emden stanie się jednym z ważniejszych filarów naszej strategii w dziedzinie aut elektrycznych”. Andreas Tostmann, Członek Zarządu Volkswagena ds. Produkcji i Logistyki, zauważa: „Zmieniamy zakład w Emden w jedną z najnowocześniejszych fabryk przemysłu samochodowego”. Przewodniczący Rady Zakładowej Bernd Osterloh, podkreśla: „Załoga w Emden jest szczególnie związana ze swoim zakładem. Pokazały to kolejny raz ostatnie przesunięcia kadrowe. I dlatego jestem pewien, że Passat, Arteon i ID.4 staną się wielkim zespołowym sukcesem, bo to jest solidny zestaw dla solidnej fabryki”.

Fabryka w Emden to pierwszy zakład w Dolnej Saksonii, który będzie na wielką skalę produkował samochody elektryczne. Od 2022 roku z jej taśm będzie zjeżdżać SUV ID.4, a później również inne modele zasilane energią elektryczną. Produkcja Passatów limuzyny i kombi, Arteona oraz jego nowej odmiany – Arteona Shooting Brake – będzie tu trwała jeszcze przez wiele lat podczas fazy przejściowej. Po zakończeniu ostatniego etapu przebudowy zdolności produkcyjne fabryki wyniosą do 300.000 elektrycznych aut rocznie.

Najważniejszym elementem przekształcania zakładu w miejsce produkcji aut elektrycznych jest wzniesienie nowej hali montażowej o powierzchni prawie 50.000 m2. Powiększone o 23.000 m2 zostaną także hale pras i montażu karoserii, zmodernizowana zostanie lakiernia, powstanie też nowa specjalna hala o powierzchni 6.000 m2, w której lakierować się będzie na czarno dachy samochodów – dwubarwne nadwozie to jeden ze znaków rozpoznawczych modeli z rodziny ID. Planuje się ponadto budowę nowego dużego magazynu oraz mniejszego, zautomatyzowanego magazynu mniejszych komponentów. Budowa wymienionych obiektów ma zakończyć się latem 2021 roku. „Przebudowujemy tę fabrykę nie przerywając produkcji” – mówi kierownik zakładu Uwe Schwartz. „Jesteśmy dumni, że staliśmy się pierwszym zakładem w Dolnej Saksonii, w którym będą wytwarzane zarówno samochody spalinowe, jak i elektryczne. To niezwykłe wyzwanie również dla załogi”. Przewodniczący Rady Zakładowej fabryki w Emden, Manfred Wulff, dodaje: „Plan przemyślany zarówno pod względem finansowym, jak i personalnym daje nam możliwość zaoferowania klientom z całego świata aut elektrycznych z Emden i pozwala w ten sposób odegrać ważną rolę – to dla nas jednocześnie zaszczyt i zobowiązanie”.

Pracownicy zakładu zostali przeszkoleni w zakresie produkcji samochodów elektrycznych już przy okazji montażu Passata GTE**. Od jesieni 2019 roku pracownicy fabryki w Emden przebywają w zakładzie w Zwickau, by uczestniczyć w montażu urządzeń oraz asystować podczas produkcji elektrycznego ID.3, a następnie wykorzystać zebrane doświadczenia u siebie w Emden. Taka taktyka będzie stopniowo wprowadzana we wszystkich obszarach produkcji. Ponadto, w najbliższych latach zostanie przeprowadzony wielki program szkoleń dla wszystkich pracowników. Jako pierwsze odbędzie się seminarium zatytułowane „Przesiadka do samochodów elektrycznych”, ostatnim etapem będą natomiast indywidualne szkolenia na tematy związane bezpośrednio z różnymi aspektami produkcji. W sumie, zanim ruszy produkcja aut elektrycznych odbędzie się ponad 60.000 dni szkoleniowych.

Volkswagen zamierza osiągnąć pozycję globalnego lidera w zakresie samochodów elektrycznych; do 2025 roku marka chce wprowadzić na rynek ponad 20 modeli z wyłącznie elektrycznym napędem i w ten sposób przyczynić się do przełomu w tej dziedzinie. Modele ID.4 i ID.3*** to ważne, opracowane z myślą o realizacji postanowień klimatycznych Porozumienia Paryskiego, elementy strategii marki zakładającej osiągnięcie do 2050 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Już w 2025 roku emisja CO 2 przez samochody Volkswagena ma zmniejszyć się o jedną trzecią. Do 2024 roku marka przeznaczy na rozwój elektromobilności 11 miliardów euro i dokona przebudowy wielu zakładów. W Niemczech elektryczne modele koncernu Volkswagen będą powstawać w fabrykach w Zwickau, Emden, Hanowerze, Zuffenhausen i w Dreźnie. Za granicą auta z napędem elektrycznym będą wytwarzane w Mlada Boleslav, Chattanooga, Foshan i w Anting.