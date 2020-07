Międzynarodowe Targi Obrabiarek do Metali, Robotów, Automatyki i Technologii Przyrostowych w roli OFICJALNEGO DELEGATA, 14-17 października 2020, Mediolan, Włochy

Mamy przyjemność poinformować, że Biuro ICE – Sekcja Promocji Ambasady Włoch w Warszawie wspólnie z branżowym Stowarzyszeniem Producentów Obrabiarek, Urządzeń i Automatyki UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE organizuje nieodpłatny wyjazd kilku firm z Polski, użytkowników technologii , do Mediolanu na targi BI-MU 2020 – Międzynarodowe Targi Obrabiarek do Obróbki Plastycznej, Obróbki Skrawaniem Metali, Robotów, Automatyki i Technologii Przyrostowych. Tegoroczne targi będą prezentowały dziesięć specjalistycznych innowacyjnych salonów: FABBRICAFUTURA, Robot Planet, Box Consulting, BIMU Startuper, BIMU Additive, Focus Meccatronica, Swiat Obróbki Powierzchni, BIMU Logistic, SUB4TECH, Fluid Power&Transmission. W tegorocznych targach zapraszamy wyłącznie firmy z Europy.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat oferty włoskich technologii i rozwój międzynarodowych kontaktów włoskich firm z branży. Włochy są niekwestionowanym liderem w produkcji obrabiarek do metalu, plasując się na czwartej pozycji wśród producentów i na trzeciej wśród światowych eksporterów.

Targi BI-MU utrwaliły swoje miejsce w branży obrabiarek do metalu jako „targi lat parzystych o światowym zasięgu”, zamienne do targów EMO, a stwarzające okazję do konfrontacji popytu i innowacyjnej oferty, stymulujące poznanie najbardziej zaawansowanych technologii.

Naszą propozycję kierujemy zasadniczo do dyrektorów technicznych, dyrektorów zakupów, głównych technologów i decydentów firm z branż, które są głównymi użytkownikami obrabiarek do metalu.

Targi BI-MU odbywają się w cyklu dwuletnim, a poprzednią edycję odwiedziło 65 tysięcy zwiedzających, którzy zapoznali się z ofertą 1056 wystawców (w tym 40% zagranicznych). Więcej informacji o targach BI-MU znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bimu.it/en/manifestazione/facts-figures/ .

Nasze zaproszenie obejmuje podróż lotniczą, zakwaterowanie w hotelu ze śniadaniem w centrum Mediolanu (3 noce IN 13 OUT 16 października 2020), lunch i kawę we wskazanym miejscu na targach, pomoc podczas wizyty (kolacje we własnym zakresie) oraz przejazdy na trasach lotnisko-hotel-targi.

Jeśli firma, wykorzystująca obrabiarki do metali jest zainteresowana przyjęciem naszego zaproszenia na powyższych warunkach prosimy o przesłanie do naszego biura Agencji ITA w Warszawie następujących załączonych dokumentów najpóźniej do dnia 20 lipca br .:

Zgłoszenie zawierające warunki uczestnictwa ( zal.1 pl)

Ankieta użytkownika dotycząca Waszej firmy, a w szczególności jego części „New machines to buy” dedykowanej technologiom wystawianym na 32-tych targach BI-MU (zał.2, ang.). Prosimy o odesłanie go w formacie exce l (proszę zwrócić uwagę, żeAnkieta jest w 3 zakładkach). Wypełniona Ankieta oraz informacje o Waszej firmie ze strony www, będą oceniane przez organizatorów targów w celu ostatecznego potwierdzenia zaproszenia.

Informacje z Państwa Ankiet zostaną przekazane włoskim wystawcom w celu zaproponowania Państwu idealnego indywidualnego programu zwiedzania targów obejmującego spotkania z włoskimi wystawcami produktów, którymi są Państwo zainteresowani.

Oficjalnym językiem targów jest język angielski .

Najpóźniej do końca września 2020 otrzymacie Państwo informacje dotyczące logistyki, a więc program spotkań podczas targów oraz informacje dotyczące podróży i pobytu w Mediolanie.

Projekt zakłada udział jednej osoby z danej firmy. Wizyta nie rodzi żadnych zobowiązań z Waszej strony (oficjalna promocja instytucjonalna).

Zapraszamy do odwiedzenia strony targów www.bimu.it i zgłoszenia zainteresowania naszą propozycją poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego Zgłoszenia oraz Ankiety Użytkownika najpóźniej do dnia 20 lipca 2020, drogą e-mail na adres varsavia@ice.it, lub faxem na nasz numer 22.6280600.

W sprawie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z panią Izabelą Laskowską, analitykiem rynku z ICE – Sekcji Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie (tel.22 6280243, i.laskowska@ice.it).

Licząc na zainteresowanie wizytą na targach BI-MU, łączymy wyrazy szacunku