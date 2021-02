Wodorowy Solaris Urbino prezentowany w polskich miastach

Solaris jest europejskim liderem rozwiązań bezemisyjnych w autobusach miejskich. Wraz z premierą autobusu wodorowego Urbino 12 hydrogen, która odbyła się w czerwcu 2019 roku, podczas Światowego Szczytu Transportu Publicznego UITP w Sztokholmie, producent poszerzył swoją ofertę o pojazd z niezwykle zaawansowanym technologicznie rodzajem napędu. Zasilany wodorem autobus w tym tygodniu jest prezentowany w Jaworznie, Krakowie, Koninie, Włocławku i Poznaniu. Operatorzy mają możliwość bezpośredniego obejrzenia pojazdu, zapoznania się z jego nowoczesną technologią, jak również odbycia jazdy testowej. Autobusy wodorowe są jedną z rozważanych możliwości w tych miastach, w zakresie inwestycji w rozwój bezemisyjnego transportu publicznego przyszłości.

Urbino 12 hydrogen do wytworzenia energii wykorzystuje zestaw ogniw paliwowych o mocy 70 kW. Wodór dostarczany do ogniw jest przetwarzany w energię elektryczną, ta z kolei zasila bezpośrednio jednostkę napędową autobusu – oś z elektrycznymi silnikami. Oprócz tego autobus wyposażony jest w baterię typu Solaris High Power, która stanowi dodatkowy magazyn energii elektrycznej. Wodór zgromadzony jest na dachu pojazdu w pięciu kompozytowych butlach najnowszej generacji. Jedynymi produktami ubocznymi eksploatacji Solarisa Urbino 12 hydrogen są ciepło i para wodna. Pojazdy te nie generują do środowiska absolutnie żadnych szkodliwych substancji. Co więcej, dzięki zastosowanej technologii autobusy Urbino 12 hydrogen zasięgiem są w stanie dorównać pojazdom z napędami konwencjonalnymi.

Transformacja transportu publicznego na zeroemisyjny, czyli najbardziej przyjazny mieszkańcom i środowisku, to cel, który stawiają przed sobą kolejne europejskie miasta. Wprowadzając do portfolio autobus napędzany wodorem, Solaris celnie odpowiedział na to zapotrzebowanie. Z oferty skorzystali już klienci w Holandii, Niemczech, Szwecji oraz we Włoszech, zamawiając łącznie kilkadziesiąt Solarisów napędzanych energią elektryczna z wodoru. Teraz o jego zaletach przekonają się operatorzy transportu publicznego w Polsce.