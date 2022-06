Wodorowy NesoBus Polsatu będzie produkowany w Polsce

Grupa Polsat Plus 30 maja oficjalnie zaprezentowała autobus wodorowy o nazwie NesoBus. Rozpoczęcie produkcji seryjnej jest planowane na 2023 rok w powstającej w Świdniku fabryce.

Fot. Grupa Polsat

NesoBus to autobus stworzony od podstaw jako wodorowy – nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego czy na baterie – podkreślają odpowiedzialne za projekt Grupa Polsat Plus i ZE PAK. Pojazd opracowali polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata. Ma 12 m długości, do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących, jego zasięg to około 450 km.

Jak działa autobus na wodór?

„Neso” to skrót od „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza” powietrze. Wodorowy NesoBus ma bowiem silnik elektryczny, a wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Posiada własną „mini-elektrownię”. Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, autobus emituje z rury wydechowej parę wodną. Ta woda jest w pełni destylowana.

Autobus jest zbudowany modułowo, twórcy konstrukcji podkreślają, że dzięki zespołowi 25 konstruktorów są w stanie dopasować go do potrzeb konkretnych miast i przewoźników.

Wygląd zewnętrzny oraz wnętrze zostało zaprojektowane przez włoską firmę Torino Design, specjalizującą się w branży automotive, ogniwa paliwowe pochodzą od firmy Ballard, a zbiorniki wodorowe od firmy Hexagon.

NesoBus autobus w kwietniu 2022 roku otrzymał europejską homologację typu pojazdu, a produkcja seryjna być realizowana w Polsce, zarówno na potrzeby krajowego rynku, jak i na eksport.