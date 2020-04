Volkswagen przedłuża zawieszenie produkcji

Wolfsburg/Poznań, 1. kwietnia 2020 – Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze i Volkswagen Group Components przedłużają zawieszenie produkcji w niemieckich zakładach o kolejne pięć dni roboczych, co wynika z dalszego spadku popytu na samochody i wyzwań, które wciąż stoją przed dostawcami. Planuje się, że w sumie ok. 80.000 pracowników Volkswagen AG wznowi pracę w pełnym wymiarze podczas nocnej zmiany, która przypada z 19 na 20 kwietnia. Dotyczy to zakładów w Dreźnie, Emden, Osnabrück, Wolfsburgu i Zwickau oraz zakładów Volkswagen Samochody Dostawcze w Hanowerze oraz fabryk Volkswagen Group Components w Brunszwiku, Kassel, Salzgitter, Chemnitz i Hanowerze, a także zakładów firmy SITECH. Aktualnie Volkswagen intensywnie przygotowuje się do wznowienia produkcji i przygotowuje wdrożenie kompleksowego pakietu środków ochrony zdrowia. Andreas Tostmann, Członek Zarządu marki Volkswagen ds. Produkcji i Logistyki, powiedział: „Zdrowie naszych pracowników ma najwyższy priorytet. Dzięki wprowadzeniu kompleksowego pakietu środków zrobimy ogromny postęp w ochronie ich zdrowia, aby stopniowo móc zwiększać produkcję. Obejmuje on również dodatkowe środki dotyczące higieny i odległości między pracownikami na linii produkcyjnej”.