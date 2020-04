Audi przeznacza pięć milionów euro na walkę z koronawirusem #AudiTogether

Marcus Duesmann, który z dniem 1 kwietnia objął stanowisko prezesa zarządu AUDI AG, mówi: „Światowa pandemia koronawirusa stwarza dla nas wszystkich zupełnie nowe wyzwania – dla nas jako przedsiębiorstwa, ale też dla całego społeczeństwa. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Audi, którzy w tym niezwykłym czasie patrzą w przyszłość wykonując swe obowiązki i pomagają w miejscach, w których są potrzebni. Chcę też podziękować tym wszystkim, którzy w fabrykach czterech pierścieni na całym świecie prowadzą działalność, utrzymując ich funkcjonowanie. Jestem przekonany, że po zakończeniu kryzysu wszystkie inicjatywy stworzone dla zatrudnionych w Audi będą kontynuowane. W tej chwili jednak liczy się przede wszystkim zdrowie naszych pracowników, ich rodzin i społeczeństwa jako całości.”



Peter Mosch, przewodniczący rady pracowniczej AUDI AG dodaje: „Wola pomocy całej naszej załogi w czasie koronawirusa jest ogromna. Każdy chce się przyłożyć do kształtowania bezpiecznej przyszłości po ustaniu tego kryzysu. Odgrywając aktywną rolę w kwestii darowizn, odczuwamy ogromną odpowiedzialność za sytuację w regionach i państwach, w których ulokowane są nasze fabryki.” Pracownicy Audi, którzy chcą się aktywnie zaangażować w działania pomocowe, mogą przesyłać swoje propozycje za pośrednictwem specjalnego, wewnętrznego adresu e-mail. Dr Ute Röding, odpowiedzialna za tą akcję podkreśla: „Nasi koledzy z Neckarsulm i z Ingolstadt mogą nam przesyłać swoje sugestie, które my niezwłocznie przeanalizujemy. Pierwsze pytania już nadeszły, a my udzieliliśmy już pierwszych odpowiedzi.”



Liczne darowizny pieniężne i materialne



Pierwsza transza darowizn pieniężnych już ruszyła. W ostatni poniedziałek, 30 marca, AUDI AG przekazało ponad 600 tysięcy euro dla szpitali w Ingolstadt i w Neckarsulm. Pieniądze te, to pierwsze kwoty z ogólnej sumy pięciu milionów euro, które AUDI AG przeznaczy na różne działania w walce z koronawirusem. Dodatkowo Audi wspiera inicjatywę „sprint4local – tydzień dla Ingolstadt”. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Digital Startup Center i przez IFG Ingolstadt. Jej uczestnicy mają czas od 1 do 7 kwietnia, by wymyślić i przedstawić projekty na temat tego, w jaki sposób region Ingolstadt może sprostać wyzwaniom kryzysu, a tym samym jak wyjść z niego silniejszym. Zagraniczne fabryki Grupy Audi także zapewniają wsparcie projektów lokalnych w swoich krajach. Dla przykładu Audi Brussels i Audi China kupują sprzęt medyczny dla wybranych placówek, a Audi Hungaria przekazała pieniądze na rzecz szpitala w Győr. W innych lokalizacjach również planuje się tego typu przedsięwzięcia.



Międzynarodowa kampania #AudiTogether i transmitowany w internecie koncert solidarności



We wtorek, 14 kwietnia o godz. 20.00 w siedzibie Audi w Ingolstadt, skrzypaczka Lisa Batiashvili – dyrektor artystyczna Letnich Koncertów Audi – da specjalny koncert. Towarzyszyć jej będą znani muzycy: Maximilian Hornung, François Leleux, Sarah Christian i Jano Lisboa. Występ ten będzie można obejrzeć na Facebook’u @Audi.AG oraz na kanale Audi na YouTube. Transmitowany będzie również na żywo na www.audimedia.tv. „Muzyka łączy ludzi” – podkreśla Lisa Batiashvili. „Moi koledzy muzycy i ja chcemy pokazać w tych czasach naszą solidarność.”



Pod hashtagiem #AudiTogether cztery pierścienie prezentują swoją postawę jako firmy w obliczu wspólnego wyzwania związanego z epidemią. Hasło „We are in this together” oznacza solidarność i wspólnotę marki, pracowników i fanów Audi z całego świata. Inicjatywie tej towarzyszą inne aktywności, do których można dołączyć. Pierwszą z nich jest tzw. #FourRingsChallenge, w którym każdy może przedstawić swoje kreatywne pomysły dotyczące wyglądu czterech pierścieni z logo Audi. Zobacz: https://www.facebook.com/AudiPL/videos/535713644027606



W ciągu najbliższych kilku dni uruchomione zostaną kolejne aktywności na kanałach Audi w social mediach. Znajdą się wśród nich działania na Instagramie związane z różnymi funkcjami Audi A3 i Audi e-tron Sportback oraz specjalny filtr do pytania „Jakim Audi jesteś?” Więcej szczegółów będzie się stopniowo pojawiać na audi.com/AudiTogether, na Instagramie @audiofficial oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/AudiPL/videos/535713644027606