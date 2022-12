Volkswagen Poznań: Na terenie zakładu we Wrześni rusza budowa farmy fotowoltaicznej

Volkswagen Poznań podejmuje szereg działań wpływających na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, by do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu CO2. By osiągnąć ten ambitny cel, Volkswagen Poznań regularnie wdraża projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych spółki w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Celowi temu służyć będzie również farma fotowoltaiczna, której budowa właśnie się rozpoczęła w zakładzie we Wrześni.

Wszystkie fabryki Volkswagen Poznań zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną dzisiaj przez zewnętrznych dostawców. Teraz poczyniono krok w kierunku samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej, co pozytywnie wpłynie na bilans energetyczny spółki. Na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni powstanie farma fotowoltaiczna, która docelowo obejmie niemal 20 ha powierzchni i wytwarzać będzie w sumie 15 MW energii elektrycznej.



„Naszym celem jest zwiększenie stabilności energetycznej oraz wzrost efektywności środowiskowej i finansowej” – mówi Stefanie Hegels, dyrektorka zakładu we Wrześni. „Farma fotowoltaiczna to tylko jeden z elementów tego złożonego procesu. Przypomnę, że oprócz tego odzyskujemy również energię cieplną pochodzącą z procesów produkcyjnych m.in. z naszej odlewni, którą przekazujemy do sieci miejskiej ogrzewając tym samym 6500 mieszkań w Poznaniu.”



Budowę podzielono na dwa etapy. W pierwszym panele ustawione zostaną na powierzchni ok. 3,8 ha. Stąd pozyskiwana będzie energia elektryczna o mocy 2 MW. Drugi etap to kolejnych 16 ha paneli, które ustawione będą w kolejnych miesiącach, i które dostarczą 13 MW energii. Łącznie instalacja obejmie teren odpowiadający powierzchni 28 boisk piłkarskich i dostarczy energię, która wystarczyłaby dla blisko 4000 domówi jednorodzinnych przez rok.



Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na przełom stycznia i lutego 2023 r, a całość osiągnie pełne moce wytwarzania na początku 2024. W latach kolejnych firma planuje systematyczne zwiększanie udziału energii elektrycznej pochodzącej z instalacji OZE mieszczących się na terenie zakładów Volkswagen Poznań. Wśród analizowanych projektów znajduje się m.in. zabudowa dachów instalacjami fotowoltaicznymi oraz budowa farmy z turbinami wiatrowym.

Źródło: Volkswagen Poznań