Pierwsze autobusy elektryczne już na ulicach Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzów Wielkopolski wkroczył na ścieżkę elektromobilności. We wtorek, 13 grudnia, nastąpiło uroczyste przekazanie ośmiu autobusów elektrycznych. Partnerem Gorzowa we wdrażaniu nowej technologii jest firma Solaris, która poza dostarczeniem bateryjnych pojazdów wybudowała też potrzebną infrastrukturę ładowania oraz przebudowała pętlę autobusową przy ul. Karola Marcinkowskiego. Elektrobusy zostały pomalowane zgodnie z pomysłami zwycięzców konkursu plastycznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta.

Firma Solaris dostarczyła do Gorzowa Wielkopolskiego osiem bezemisyjnych autobusów elektrycznych Urbino 12 electric, zamówionych przez Miejski Zakład Komunikacji. Przedmiotem postępowania było również zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury ładowania, jak i przebudowa pętli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskiego. Inwestycję zrealizował również Solaris.

„Cieszymy się, że Miasto Gorzów Wlkp. i MZK Gorzów WIkp., przy wsparciu naszej firmy, decydują się oprzeć swoją komunikację o nowoczesne rozwiązania bateryjne. Do tej pory dostarczyliśmy już ponad 500 e-busów do 40 polskich miast. Dziś z radością witamy w tym gronie również i Gorzów” – powiedział obecny na uroczystości Waldemar Wlazło, Dyrektor Sprzedaży w Solaris Bus & Coach.

„To dla Gorzowa bardzo ważny dzień. Czekaliśmy na nasze pierwsze „elektryki” długo i liczymy, że zmienią komfort podróżowania oraz jeszcze bardziej podniosą świadomość mieszkańców dotyczącą ekologii i potrzeby ochrony naszego środowiska” – powiedział prezydent miasta Jacek Wójcicki.

Autobusy elektryczne dostarczone do Gorzowa Wielkopolskiego zostały wyposażone w baterie Solaris High Power o łącznej pojemności ok. 120 kWh. Magazynowana w nich energia przekazywana jest do zasilania elektrycznej osi napędowej pojazdu. Ładowanie gorzowskich Solarisów jest możliwe na dwa sposoby: zarówno przez klasyczny system plug-in, jak i przez pantograf w wersji odwróconej (urządzenie jest opuszczane z masztu ładowarki na dach pojazdu). Na pokład 12-metrowego elektrobusa wejdzie minimum 80 pasażerów. Kierowca będzie realizował swoje zadania przewozowe w kabinie typu zamkniętego. W zakresie infrastruktury Solaris oddał do użytkowania stację ładowania na terenie zajezdni MZK oraz trzy punkty ładowania pantografowego na pętlach w strategicznych rejonach miasta. Zamontowane w zajezdni cztery dwustanowiskowe ładowarki posiadają moc 2 x 60 kW, ładowarki pantografowe będą ładować z mocą 400 kW.

Wyprodukowane dla Gorzowa Urbino 12 electric zostały oklejone zgodnie z projektami zwycięskich prac dzieci, nagrodzonych w ramach konkursu zorganizowanego z inicjatywy Urzędu Miasta. Tematyką rysunków, które zdobią gorzowskie elektryki, jest ekologia i aspekty związane z dbaniem o środowisko.

Osiem e-busów zostało zakupionych w ramach projektu o nazwie „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach Priorytetu VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

