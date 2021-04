Volkswagen ID.4 zdobywa tytuł World Car of the Year 2021

„Światowy samochód roku 2021” to Volkswagen: nowy, elektryczny ID.4 pokonał silną konkurencję w międzynarodowym konkursie World Car Awards. Nagrody World Car Awards są przyznawane przez jury, które składa się z ponad 90 dziennikarzy motoryzacyjnych z 24 krajów. Jurorzy wybierają najbardziej innowacyjne modele dostępne na świecie.



„Tytuł World Car of the Year 2021 dla ID.4 cieszy nas szczególnie” – mówi Ralf Brandstätter, CEO marki Volkswagen Samochody Osobowe. „Nie tylko dlatego, że jest to jeden z najważniejszych konkursów samochodowych na świecie, ale również dlatego, że jury uhonorowało tym samym świetną koncepcję i doskonały zespół konstruktorów. Pierwszy model z rodziny ID. dostępny na kluczowych rynkach – w Europie, Chinach i w USA – przewodzi naszej elektrycznej ofensywie na świecie. Przekonujący samochód plus tytuł World Car of the Year – czego można chcieć więcej?”



Samochody, które kwalifikują się do konkursu World Car of the Year muszą być produkowane w co najmniej 10.000 egzemplarzy rocznie i oferowane na co najmniej dwóch kontynentach.



„Tytuł World Car of the Year to wielki sukces całego zespołu” – mówi Thomas Ulbrich, Członek Zarządu ds. Rozwoju w marce Volkswagen. „Skonstruowaliśmy samochód, który rozpoczyna przejście do elektromobilności w najważniejszym na świecie segmencie kompaktowych SUV-ów i zapewnia doskonałą wszechstronność w codziennym użytkowaniu. Dzięki temu modelowi oraz ID.3 i kolejnym z rodziny ID. tworzymy innowacyjną elektryczną mobilność. Taką, której każdy może doświadczyć”.



Jurorzy konkursu szczególnie docenili przyjazność ID.4 dla środowiska, która objawia się brakiem lokalnej emisji CO2, a także innowacyjne rozwiązania zastosowane w tym modelu. Na przykład, dostępny jako opcja innowacyjny wyświetlacz Head-Up z rozszerzoną rzeczywistością. Wyświetla on ważne dla kierowcy informacje jako trójwymiarowy obraz, który znajduje się w odległości od trzech do dziesięciu metrów przed autem. Oznacza to, że wyświetlacz doskonale integruje się z rzeczywistym otoczeniem samochodu. Gdy włączony jest aktywny tempomat (ACC) lub opcjonalny system Travel Assist, auto znajdujące się przed ID.4 zostaje podświetlone na wyświetlaczu Head-Up i samochód automatycznie utrzymuje od niego określony dystans.



ID.4 wyznacza również standardy w zakresie cyfryzacji. Samochód bezprzewodowo może otrzymywać nie tylko regularne aktualizacje oprogramowania, ale również nowe funkcje. Volkswagen jest pierwszym producentem w segmencie aut popularnych, który od lata tego roku będzie oferować taką możliwość. Dzięki temu samochód ma zawsze najnowsze oprogramowanie. Ta funkcja jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia nowych modeli biznesowych.



Sukces ID.4 w 17. edycji konkursu World Car of the Year oznacza dla Volkswagena kontynuację zwycięstw w World Car Awards. Konkurs jest dobrze odbierany nie tylko przez branżowe media, ale także przez klientów. W tym roku Volkswagen planuje dostarczyć na świecie około 150.000 egzemplarzy ID.4. E-ofensywa jest głównym elementem strategii ACCELERATE. Co roku Volkswagen planuje wprowadzać na rynek co najmniej jeden nowy model elektryczny.



Z powodu pandemii covid-19 ceremonia wręczenia nagród World Car Awards była transmitowana przez internet. Ponownie można ją obejrzeć na kanale YouTube.com/worldcartv.



Modele Volkswagena, które zdobyły tytuł World Car of the Year:

2009: Golf

2010: Polo

2011: Up!

2013: Golf

2021: ID.4

Źródło: Volkswagen