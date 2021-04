SEAT Tarraco e-HYBRID. Największy SUV marki zelektryfikowany

SEAT Tarraco e-HYBRID­ to pierwszy zelektryfikowany SUV w portfolio hiszpańskiej marki. Silnik spalinowy 1.4 TSI w połączeniu z jednostką elektryczną dostarcza moc 245 KM i 400 Nm momentu obrotowego. Dzięki baterii o pojemności 13 kWh samochód potrafi przejechać w trybie elektrycznym 49 km. Model jest już dostępny w Polsce.

Tarraco e-HYBRID jest drugim oferowanym w Polsce zelektryfikowanym modelem hiszpańskiej marki po Leonie e-HYBRID. Pod maską SUV-a znajduje się zaawansowany napęd hybrydowy plug-in łączący silnik benzynowy 1,4 litra TSI 150 KM z napędem elektrycznym 85 kW i sześciobiegową dwusprzęgłową skrzynią DSG. Układ napędowy zapewnia łączną moc 245 KM i moment obrotowy 400 Nm. Energia elektryczna jest przechowywana w akumulatorze litowo-jonowym o pojemności 13 kWh umieszczonym nisko w tylnej części SUV-a. Dzięki temu zapewniono bardziej równomierny rozkład masy na podwoziu.

– ­SEAT Tarraco e-HYBRID, jako drugi model w gamie z hybrydowym napędem typu plug-in, jest dla nas szczególnie ważny – mówi Wayne Griffiths, prezes SEAT-a i CUPRY. ­ – Wprowadzenie tej technologii do Tarraco umożliwia SEAT-owi produkcję bardziej wydajnego auta. Naszą ambicją jest, żeby w tym roku 25% egzemplarzy Tarraco sprzedanych globalnie stanowiły pojazdy PHEV.

Pełny potencjał hybrydy

Hybrydowe Tarraco może być napędzane wyłącznie energią elektryczną do osiągnięcia prędkości 140 km/godz. Model zapewnia również zasięg około 49 km (WLTP), zużywając jedynie energię zgromadzoną w akumulatorach. Przy konieczności dłuższych podróży SEAT Tarraco e-HYBRID wykorzystuje zarówno silnik elektryczny, jak i benzynowy, dzięki czemu może zapewnić zasięg do 720 km bez konieczności tankowania.

Samochód zawsze uruchamia się w trybie całkowicie elektrycznym, jeśli tylko poziom naładowania akumulatorów na to pozwala. System przełączy się automatycznie na tryb hybrydowy, kiedy pojemność baterii spadnie poniżej określonego poziomu lub jeśli prędkość pojazdu przekroczy 140 km/godz. Kierowca ma również możliwość ustalenia pożądanego stopnia naładowania akumulatorów w trybie Hybrid. W przypadku, gdy napęd elektryczny rozładuje akumulator do określonego poziomu, układ przełącza się samoczynnie w tryb hybrydowy. Uzupełnienie akumulatorów poprzez port ładowania umieszczony z przodu samochodu zajmuje 3,5 godziny przy użyciu ładowarki o mocy 3,6 kW lub 5 godzin przy użyciu systemu domowego o mocy 2,3 kW.

Dzięki zaawansowanemu napędowi hybrydowemu emisja CO 2 nowego Tarraco wynosi 37-47 g/km, a zużycie paliwa 1,6-2,1 litra na 100 km, zgodnie z oficjalnym cyklem testowym. Pojazd zapewnia zarazem dużą dynamikę jazdy – od 0 do 100 km/godz. SEAT Tarraco e-HYBRID rozpędza się w zaledwie 7,5 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 205 km/godz.

Komfortowe wnętrze

Wnętrze hybrydowego Tarraco niezmiennie zapewnia podróżnym poczucie wygody, bezpieczeństwa i wysokiej jakości. Subtelne zmiany wizualne pozwoliły na zaakcentowanie nowych możliwości hybrydowego SUV-a. Przykładem jest zupełnie nowa podświetlana dźwignia zmiany biegów oraz dwa specjalne przyciski: e-Mode i s-Boost. Samochód zapewnia przestrzeń bagażową o pojemności 610 litrów.

Digitalizacja i łączność

Tarraco e-HYBRID oferuje szerszy zakres funkcji, które usprawniają kontrolę kierowcy nad samochodem. System SEAT Connect, dostępny również z poziomu urządzenia mobilnego, pozwala sprawdzić informacje m.in. o aktualnej lokalizacji auta czy stanie pojazdu, w tym otwartych drzwiach lub włączonych światłach. W razie użyczenia samochodu innemu kierowcy właściciel może otrzymać powiadomienie, gdy samochód przekroczy określoną prędkość.

Właścicielom modeli hybrydowych SEAT zapewnia również możliwość zdalnego kontrolowania procesu ładowania pojazdu przez e-Managera. Z poziomu aplikacji można również sterować klimatyzacją. Samochód może być ogrzewany nawet przez 30 minut, a system działa przy temperaturze zewnętrznej od -15 °C do 22 °C.

SEAT Tarraco e-HYBRID został wyposażony również w nowoczesny system multimedialny rozrywkowy najnowszej generacji, dostępny z poziomu ekranu dotykowego o przekątnej 9,2 cala. Wśród wbudowanych funkcji można wymienić m.in. nawigację reagującą na informacje od kierowcy oraz rozwiązania oferujące pasażerom większą łączność. Samochód jest wyposażony w funkcję eCall, która automatycznie nawiąże kontakt ze służbami ratowniczymi w razie zdarzenia drogowego.

Bezpieczeństwo

SEAT Tarraco e-HYBRID jest oferowany z kompletem sprawdzonych systemów bezpieczeństwa, takich jak adaptacyjny tempomat czy asystent parkowania. Pozwalają one na bezpieczną podróż na trasie oraz bezproblemowe parkowanie. W standardowym wyposażeniu modelu znajdziemy również m.in. asystent pasa ruchu Lane Assist czy system kontroli odstępu Front Assist, który wykrywa również rowerzystów i pieszych. Bogaty zestaw opcjonalnych systemów i asystentów pozwoli dostosować samochód do własnych potrzeb. Przykładowo osoby, które często przewożą coś na holu, mogą postawić na Trailer Assist, system wspierający kierowcę podczas cofania i parkowania z przyczepą.

Cena Tarraco e-HYBRID w Polsce

Nowy SEAT Tarraco e-HYBRID jest już dostępny w polskich salonach hiszpańskiej marki. Ceny modelu w wersji wyposażenia Xcellence zaczynają się już od 2 235 złotych netto miesięcznie przy wyborze leasingu SEAT Financial Servies lub 182 900 złotych brutto w przypadku jednorazowej płatności.

SEAT Tarraco e-HYBRID w liczbach

Silnik spalinowy 1.4 TSI 150 KM (110kW) Cylindry/Zawory 4-cyl, 16v Pojemność 1,395 cm3 Stopień sprężania 10 Średnica cylindra, skok tłoka 74.5 x 80 Moc silnika elektrycznego 115 KM (85kW) Pojemność akumulatorów 13kWh Moc maksymalna 245 KM (180kW) Maksymalny moment obr. 400 Nm Prędkość maksymalna 205 km/h Zasięg napędu elektrycznego 44-49 km (WLTP) / 55-58 km (NEDC) Spalanie paliwa 1.6-2.0 l/100km (WLTP) Emisja CO 2 37-46.4 g/km (WLTP)

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.