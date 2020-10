Volkswagen ID.3 zdobywa pięć gwiazdek w teście zderzeniowym Euro NCAP

wysokie oceny w poszczególnych kategoriach testowych

zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci są w ID.3 bardzo dobrze chronione

nowa, montowana seryjnie centralna poduszka powietrzna wykazała w teście swoją skuteczność „To wspaniały sukces całego zespołu pracującego nad modelami ID.” – powiedział dr Frank Welsch, szef działu rozwoju marki Volkswagen. „Wysoki poziom bezpieczeństwa naszych samochodów jest dla nas bardzo ważny, dlatego uwzględniliśmy to zagadnienie już na etapie projektowania aut na platformie MEB. ID.3, który zdobył w teście pięć gwiazdek w pełni potwierdził, że jest modelem bezpiecznym”. Oceny ochrony dorosłych pasażerów dokonuje się między innymi na podstawie wyników zderzenia czołowego, zderzenia bocznego oraz na podstawie skutków przewrócenia się auta. W oparciu o tego rodzaju testy, a także na podstawie oceny środków umożliwiających podjęcie szybkiej akcji ratowniczej i pozwalających na sprawne wydobycie pasażerów z wnętrza auta, uznano, że ID.3 chroni kierowcę i pasażerów w 87 procentach. W wypadku dzieci stopień ochrony wyniósł nawet 89 procent. Ocena bezpieczeństwa dzieci uwzględnia trzy ważne aspekty: oprócz ochrony, jaką podczas zderzenia czołowego i bocznego zapewniają systemy bezpieczeństwa przeznaczone dla dzieci, pod uwagę bierze się też możliwość zamontowania różnej wielkości fotelików oraz obecność wyposażenia pozwalającego na bezpieczny przewóz młodych pasażerów. Oprócz bezpieczeństwa pasażerów Euro NCAP sprawdza również jak skutecznie działają automatyczne systemy hamowania i czy w razie kolizji chronią takich uczestników ruchu drogowego, jak piesi czy rowerzyści. Eksperci dużą wagę przywiązują ponadto do seryjnego wyposażenia samochodu w systemy asystujące. W każdej wersji wyposażenia ID.3 znajdują się system Lane Assist utrzymujący auto na wybranym pasie ruchu oraz system monitorowania przestrzeni przed autem Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania. ID.3 to pierwszy model Volkswagena, w którym montuje się tzw. Center-Airbag chroniący osoby siedzące na fotelach z przodu. W czasie uderzenia w bok samochodu zapobiega on m.in. wzajemnemu uderzeniu się kierowcy i pasażera głowami. W ramach opcji Volkswagen oferuje również inne nowoczesne systemy asystujące. Jednym z nich jest aktywny tempomat ACC regulujący odległość od poprzedzającego samochodu i z wyprzedzeniem rozpoznający ograniczenia prędkości. Travel Assist umożliwia z kolei półautomatyczną jazdę z prędkością do 160 km/h. System ułatwiający jazdę w korku, czujniki Blind Spot z systemem ułatwiającym wyjazd z miejsca parkowania, Emergency Assist oraz Park Assist to kolejne rozwiązania, które zapewniają pasażerom bezpieczną i wygodną podróż. Zdobywając ocenę pięciu gwiazdek ID.3 kontynuuje serię dobrych rezultatów uzyskiwanych przez modele Volkswagena w testach Euro NCAP – ostatnio najlepsze oceny zdobyły nowy Golf oraz T-Cross. European New Car Assessment Programme (Europejski Program Oceny Nowych Samochodów) jest realizowany od 1997 roku i pełni rolę surowego sprawdzianu bezpieczeństwa nowych samochodów. Dzięki niemu konsumenci otrzymują na bieżąco informacje na temat bezpieczeństwa modeli, których zakup rozważają. W ostatnich latach po raz kolejny zaostrzono kryteria, według których przeprowadza się testy, ocenia seryjne wyposażenie w systemy asystujące oraz dokonuje weryfikacji poziomu bezpieczeństwa biernego nowych samochodów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.euroncap.com. Film pokazujący przebieg testu można zobaczyć poniżej. Źródło: www.mototarget.pl