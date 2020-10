VENTOR wyłącznym przedstawicielem pras marki MIOS na terenie Polski i Czech.

MIOS, producent pras mimośrodowych, wysięgowych jest obecny na Polskim rynku od wielu lat. To uznana marka pośród rodzimych firm produkcyjnych. Szacuje się, że na terenie naszego kraju pracuje czynnie około 600 pras typu C produkcji MIOS.

Z dniem 1 października 2020 firma MIOS powierzyła opiekę nad swoimi klientami na terenie Polski firmie VENTOR z Paczkowa.

VENTOR od 18 lat wspomaga firmy produkcyjne w rozwiązania do plastycznej obróbki blach, w tym prasy różnego typu. Nawiązanie współpracy z marką MIOS uzupełnia segment małych – od 10 to 130 ton, pras mimośrodowych typu C w ofercie firmy VENTOR.

PRASY WYSIĘGOWE OD 1960r

MIOS narodził się 60 lat temu z pasji braci Franco i Giuseppe Sturaro. Przez lata firma specjalizowała się w liniach seryjnej produkcji małych mechanicznych pras mimośrodowych z ramą C od 10 do 130 ton. Dzięki wysokiej jakości swoich pras MIOS stał się znaną marką w Europie, historycznie charakteryzującą się produkcją seryjną.

MIOS ma długą tradycję w produkcji mechanicznych pras mimośrodowych z ramą C. Działalność firmy zawsze koncentrowała się na niszy mało tonażowych maszyn, którymi do tej pory zarządza ograniczona liczba producentów.

MIOS zawsze koncentrował się na jakości swoich produktów poprzez stosowanie certyfikowanych surowców i dobór wysokiej jakości komponentów komercyjnych. Nowe zarządzanie ma dwojaki cel: kontynuować tradycję produkcyjną firmy i wprowadzić usługi dostosowywania, które wcześniej nie były oferowane.

Obecnie zakład produkcyjny w Padwie zajmuje powierzchnię 10.000 m2 i dysponuje potencjałem produkcyjnym rzędu 700/800 pras mimośrodowych rocznie. Wysoka jakość naszych pras, dzięki produkcji wielkoseryjnej idzie w parze z konkurencyjnymi cenami.

PEŁNA OFERTA MIOS W VENTOR

Firma VENTOR, która od kilku dni reprezentuje markę MIOS na terenie kraju ofertuje pełne portfolio produktów MIOS, czyli prasy mimośrodowe w tonażu od 10 to 130ton z podziałem na poszczególne modele:

a już niedługo razem z premierą nowego rozwiązania MIOS – Prasę T130TR.

Wszystkie maszyny są dostępne „od ręki” dzięki utrzymywaniu stanów magazynowych pras z każdego modelu. W większości przypadków dostawy dokonujemy bezpośrednio partnerów firmy, co skraca czasem w praktyce przygotowanie urządzenia do wysyłki do jednej doby.

DLACZEGO PRODUKCJA WYBIERA MIOS?

MATERIAŁY: Wszystkie modele pras MIOS są w całości zbudowane z materiałów najwyższej jakości, rama ze stali normalizowanej, wał ze stali stopowej.

WŁOSKI PRODUKT: Konstrukcja i mechanika ruchomych części pras MIOS są w całości wykonywane i przetwarzane we Włoszech.

SYSTEM ELEKTRYCZNY : Prasy MIOS wyposażone są w moduł PILZ, aby zapewnić bezpieczne zarządzanie oraz PLC dla integracji z linią produkcyjną.

BARIERY OCHRONNE: MIOS stosuje bariery ochronne z pleksiglasu na konstrukcji aluminiowej. Aby zapewnić utrzymanie i wymianę matryc, bariery mogą być całkowicie otwarte bez potrzeby ich demontażu.

NISKI POZIOM HAŁASU: Podstawa pras MIOS jest wypełniona materiałem dźwiękochłonnym, aby zapewnić zmniejszenie hałasu powodowanego pracą maszyny.

SPAWANIE KORPUSU: Proces spawania korpusu maszyny to jedna z najistotniejszych czynności, aby wyprodukować maszynę niezawodną oraz trwałą. Proces spawania w MIOS jest certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 15614-1, w celu zapewnienia gwarancji jakości

MOCNA KONSTRUKCJA: Przy zachowaniu tej samej mocy, prasy MIOS są zazwyczaj cięższe od porównywalnych produktów konkurencyjnych. Dla przykładu 20 tonowa prasa MIOS waży 20% więcej niż prasy produkowane przez konkurencję.

Wraz z podpisaniem umowy uruchomiono serwis urządzeń pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego MIOS, operujący z siedziby głównej VENTOR w Paczkowie.

Strona VENTOR w Polsce: www.ventor.pl

Strona MIOS: www.miospresse.com/pl/