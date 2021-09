Valmet Automotive zakończył rozbudowę w Salo

Valmet Automotive otrzymał drugi kontrakt na produkcję akumulatorów dla fabryki akumulatorów w Salo. Jednocześnie zgodnie z harmonogramem zakończono rozbudowę zakładu.

Dzięki rozbudowie Valmet Automotive zwiększył powierzchnie logistyczne i produkcyjne zakładu w Salo. Nowy kontrakt rozszerzy produkcję w obiekcie o baterie wysokonapięciowe.

– Nowa umowa jest znaczącym otwarciem dla fabryki akumulatorów Salo, której działalność do tej pory koncentrowała się na akumulatorach 48V. Dzięki kontraktowi zakład w Salo rozpocznie również produkcję akumulatorów wysokonapięciowych dla przemysłu motoryzacyjnego – podkreśla Valmet Automotive w komunikacie. Według planów produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku. Dalsze szczegóły nowej umowy nie mogą być jeszcze ujawnione – informuje firma.

Prace budowlane w zakładzie Valmet Automotive w Salo rozpoczęły się pod koniec 2020 roku i obecnie, po powiększeniu o 3500 m kw., łączna powierzchnia zakładu wynosi 23 500 m kw. Większość dodanej przestrzeni zostanie wykorzystana na potrzeby logistyczne, ale powiększono również obszar produkcyjny – znajdzie się tam cześciowo linia nowego modelu akumulatorów.

– Valmet Automotive bardzo szybko rozwija się w branży akumulatorów. Wraz z nową umową dla zakładu w Salo ogłosiliśmy już pięć kontraktów na produkcję akumulatorów w naszych fińskich oddziałach. Jest to integralna część strategii rozwoju, która koncentruje się na systemach EV (pojazdach elektrycznych) – mówi Jyrki Nurmi, starszy wiceprezes ds. systemów EV w Valmet Automotive.

Valmet wdroży też nowe technologie w logistyce wewnętrznej. Zamiast tradycyjnych dostaw wózków widłowych na linię produkcyjną akumulatorów wysokonapięciowych zostaną wprowadzone automatyczne roboty AMR, które zajmą się uzupełnianiem materiałów – informuje firma.

Trwa rekrutacja do zakładu w Salo. Jesienią dodatkowe zapotrzebowanie to około 250 osób, najwięcej na stanowiska w produkcji, jakości i logistyce, ale rozszerzenie działalności zakładu wymaga również większej liczby przełożonych i specjalistów z różnych dziedzin. Zakład zatrudnia obecnie około 500 osób. Grupa Valmet Automotive to kontraktowy producent pojazdów, a także dostawca Tier 1 systemów do systemów składanych dachów i systemów akumulatorów. Strategia rozwoju Valmet zakłada koncentrację na elektromobilności poprzez opracowywanie i produkcję modułów akumulatorowych oraz zestawów do zelektryfikowanych pojazdów. Od momentu założenia w 1968 roku firma Valmet Automotive wyprodukowała ponad 1,7 miliona pojazdów w zakładzie w Uusikaupunki w Finlandii. Valmet Automotive prowadzi dwie fabryki akumulatorów w Salo i Uusikaupunki. Trzecia fabryka akumulatorów w Kirchardt w Niemczech rozpocznie produkcję w 2022 roku. Firma posiada lokalizacje w Finlandii, Niemczech i Polsce. Największymi udziałowcami Valmet Automotive są fińska spółka inwestycyjna Tesi będąca własnością państwa oraz Grupa Pontos, z których każdy ma po 38,46% udziałów. 23,08% należy do chińskiego Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), giganta w sektorze produkcji ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych.

