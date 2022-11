Tesla szuka pracowników do fabryki pod Berlinem

Puls Biznesu poinformował, że Tesla zakontraktowała Bergman Engineering, by ta przeprowadziła rekrutację do jej berlińskiej fabryki. Projektem od 1 listopada zajmuje się Berman Deutschland, berlińska spółka firmy z Wrocławia.

Bergman Engineering zrekrutowało już 12 osób, wciąż poszukuje ok. 500 specjalistów. Docelowo w fabryce Tesli w Berlinie ma pracować 23 tys. osób.

„W tym momencie mamy do zatrudnienia ok. 500 osób, ale to na pewno nie jest koniec. Po realizacji tego projektu dostaniemy finansowanie na kolejny. Fabryka jest w fazie rozruchu, docelowo będzie w niej pracować 23 tys. osób. Będzie to największa fabryka motoryzacyjna w Europie. Dla porównania: Volkswagen w zakładach w Poznaniu i Wrześni zatrudnia 9,5 tys. osób. Przy tak dużej fabryce, zakładając 10-procentowy poziom rotacji, rokrocznie Tesla będzie potrzebować dodatkowe 2,3 tys. osób. To kontrakt na zawsze.” – cytuje Tomasza Szpikowskiego, założyciela i prezesa Bergman Engineering, Puls Biznesu.