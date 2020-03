„Techniczny kamień milowy” – eksperci chwalą technologię Car2X Volkswagena

– nowy Golf jest seryjnie wyposażony w łącze Wi-Fi p, które pozwala mu łączyć się z innymi pojazdami, pomagając w ten sposób uniknąć wypadków

– Euro NCAP przyznało Volkswagenowi nagrodę „Advanced Award” za innowacyjną funkcję ostrzegania w niebezpiecznych sytuacjach – Car2X

– ADAC pomyślnie przetestowało nową technologię w pełnym zakresie jej działania

Za sprawą innowacyjnej technologii Car2X nowy Golf może pomóc kierowcom zapobiegać wypadkom dzięki bezprzewodowemu łączeniu się z innymi pojazdami i z infrastrukturą drogową. Organizacja Euro NCAP wyraziła swoje uznanie dla funkcji ostrzegania o zbliżaniu się pojazdów uprzywilejowanych i uhonorowała ją nagrodą „Advanced Award” za przełomowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa. Niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne ADAC przetestowało nową technologię i uznało ją za „techniczny kamień milowy”.

„Tu chodzi o ekscytującą dziedzinę bezpieczeństwa jazdy” – wyjaśnia

sekretarz generalny Euro NCAP Michiel van Ratingen. „Volkswagen zasługuje na najwyższe uznanie za to, że wprowadza tę technologię seryjnie do takich modeli jak Golf, które są sprzedawane w wielkiej liczbie egzemplarzy”.

Nowy Golf jest pierwszym samochodem na rynku europejskim, który seryjnie jest wyposażony w technologię Car2X opartą na bezprzewodowej sieci Wi-Fi p. Ten typ sieci Wi-Fi jest zarezerwowany dla komunikacji między pojazdami i nie korzysta z sieci telefonii komórkowej. To oznacza, że w granicach działania system zawsze ma zasięg. W promieniu do 800 metrów połączone w sieć pojazdy bezpośrednio wymieniają między sobą dane i informacje o położeniu. Pozwala to im na wzajemne ostrzeganie się przed niebezpieczeństwem lub kontakt z infrastrukturą drogową w ciągu kilku milisekund.

Niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne ADAC przetestowało technologię Car2X Volkswagena w ośmiu typowych sytuacjach, których bez tego systemu kierowcy w ogóle nie zidentyfikowaliby jako potencjalnie niebezpieczne lub uznali by je za takie zbyt późno. We wszystkich samochód ostrzegł kierowcę na czas, nawet do 10-11 sekund przed potencjalnym zderzeniem. ADAC określiło Car2X (certyfikowany przez

TÜV), mianem „technicznego kamienia milowego”, porównywalnego z układem ABS czy poduszkami powietrznymi.



W pierwszej fazie rozwojowej sytemu, który wraz z nowym Golfem pojawi się teraz na ulicach, Car2X jest aktywny powyżej prędkości 80 km/h. W przyszłości system będzie w stanie poprawić bezpieczeństwo również w ruchu miejskim. Zapewnia również znaczące korzyści dla ochrony środowiska – gdy samochód komunikuje się z pobliskimi światłami drogowymi i kontroluje ruch uliczny, możliwa jest płynniejsza i bardziej

oszczędna jazda.

Technologia Car2X wykorzystuje zasadę zbiorowej inteligencji, jest więc tym lepsza, im więcej ma użytkowników. Dlatego Volkswagen będzie zwiększał zasięg technologii Car2X – oprócz Golfa wyposaży w nią seryjnie kolejne modele. Na świecie nad tymi zagadnieniami pracują też inni wielcy producenci samochodów.

Tytuł „Euro NCAP Advanced Award” jest przyznawany za przełomowe rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa. Ustanowiono go w 2010 roku, ale od 2014 roku nie był przyznawany. W ciągu pierwszych czterech lat istnienia nagrody Volkswagen otrzymał ją pięciokrotnie za opracowane przez siebie systemy asystujące i bezpieczeństwa. Nowe odznaczenie uzyskane za „system ostrzegania przed niebezpieczeństwem” dopełnia wizerunku Golfa, jako modelu zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa – pod koniec 2019 roku w klasycznym teście zderzeniowym Euro NCAP samochód ten zdobył najwyższą ocenę wyrażoną pięcioma gwiazdkami. Organizacja Euro NCAP zamierza w przyszłości włączyć funkcje technologii Car2X jako kryterium oceny w swoich testach.

O marce Volkswagen:

Marka Volkswagen Samochody Osobowe jest obecna na ponad 150 rynkach na całym świecie, produkując samochody w ponad 50 fabrykach, w 14 krajach. W 2019 roku Volkswagen wyprodukował około 6,28 miliona

samochodów, w tym najpopularniejsze modele jak Golf, Tiguan czy Passat. Aktualnie Volkswagen zatrudnia 195.878 pracowników na całym świecie. Marka posiada także ponad 10.000 punktów dealerskich, w których

pracuje 86.000 osób. Volkswagen konsekwentnie napędza rozwój motoryzacji. Pojazdy elektryczne, inteligentna mobilność oraz cyfrowa przemiana to główne punkty strategii marki na przyszłość.