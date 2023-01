Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Od 2024 roku starsze auta nie wjadą do centrum

Już od 1 lipca 2024 roku może zacząć obowiązywać strefa czystego transportu w Warszawie. Do centrum miasta nie wjadą samochody z silnikami diesla powyżej 18 lat oraz auta benzynowe powyżej 27 lat.

Warszawski ratusz już od dłuższego czasu planował wdrożenie strefy czystego transportu w centrum miasta. Urzędnicy wspominali o tym w ubiegłym roku podczas prezentacji raportu dotyczącego emisji spalin z pojazdów. Na jego podstawie opracowano wnioski, które posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania strefy z ograniczeniami wjazdu dla pojazdów, które najmocniej zanieczyszczają powietrze.

W środę (25 stycznia br.) miasto zorganizowało spotkanie z dziennikarzami podczas którego ujawniono szczegóły projektu.

Jesteśmy przekonani, że jest to dobra droga, żeby wprowadzić strefę, do której wjazd tymi najbardziej trującymi samochodami będzie zakazany. Plan jest rozpisany od lipca 2024 roku aż do 2032 po to by ograniczać zatrucie powietrza, które ma wpływ na nasze zdrowie – poinformował podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W pierwotnym założeniu strefa będzie obejmować tzw. funkcjonalne centrum, czyli Śródmieście oraz przylegające dzielnice. Prezydent Warszawy podkreślił, że obszar wynika z analiz, które wykazują, że na tym obszarze występują największe zanieczyszczenia.

Strefa czystego transportu w Warszawie obejmie następujące tereny:

większą część Śródmieścia,

fragmenty Woli i Ochoty,

Saską Kępę,

część Pragi Północ i Południe.

Strefa będzie nadzorowana przez straż miejską i policję. Wjazd nieuprawnionym samochodem bez odpowiedniej nalepki będzie karany mandatem w wysokości 500 zł. Jak podkreślił Rafał Trzaskowski, zasady będą dotyczyć mieszkańców Warszawy oraz osób przyjezdnych. Warszawski ratusz zamierza honorować naklejki stref czystego transportu obowiązujące w innych miastach. Zatem nalepki np. z Krakowa i Wrocławia będą respektowane również w stolicy.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez ratusz, wprowadzenie pierwszego etapu w 2024 roku wykluczy zaledwie 2 proc. samochodów, ale w kolejnych etapach udział będzie znacznie większy: 27, 55 i 74 proc.

Pierwszy etap wdrażania strefy czystego transportu obejmuje zakaz wjazdu dla pojazdów z silnikami benzynowymi, które nie spełniają normy Euro 2 (starsze niż 27 lat). W przypadku samochodów z silnikiem Diesla graniczną normą będzie Euro 4 (auta starsze niż 18 lat).

W następnych etapach, co dwa lata, będą zwiększane wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się w strefie. Wyjątki będą dotyczyć samochodów służb ratowniczych, pojazdów zabytkowych, samochodów specjalnych (np. śmieciarki) oraz pojazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Miasto rozważa wprowadzenie wyłączeń czasowych. Przykładem może być konieczność nagłej jazdy do szpitala.

Wszystkie autobusy jeżdżące w sieci Zarządu Transportu Miejskiego dziś spełniają wymogi strefy, które będą obowiązywały w 2024 roku. To samo dotyczy większości śmieciarek. Chcemy, aby w kolejnych przetargach te przepisy były brane pod uwagę – zaznaczył prezydent Warszawy. W 2026 roku miasto zaplanowało wymienić 200 autobusów na zero i niskoemisyjne, ale trzeba zauważyć, że mówimy o części Warszawy, w której będą się poruszać autobusy zero- i niskoemisyjne – poinformował Rafał Trzaskowski.

Zdaniem prezydenta Warszawy nie da się uniknąć planu wprowadzenia SCT w stolicy, ponieważ wynika on z terminów przewidzianych przez różne akty prawne. Krajowy Plan Odbudowy przewiduje wprowadzenie stref w co najmniej czterech miastach do 2025 r. Natomiast od stycznia 2026 r., na podstawie uregulowań ustawowych, strefy powinny funkcjonować we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Włodarze miasta chcą, żeby Warszawiacy mogli wcześniej zaplanować swoje zachowania i planowane zakupy samochodów w kontekście najbliższych 10 lat. Ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia zielonej strefy będzie należeć do radnych. Rafał Trzaskowski ma nadzieję, że jeszcze w tym roku Rada Warszawy przyjmie odpowiednią uchwałę w tej sprawie.



Ruszają konsultacje społeczne w sprawie SCT w Warszawie

Ratusz rozpoczął 25 stycznia br. akcję informacyjną. W pierwszym etapie ruszą konsultacje dotyczące tempa wprowadzanych zmian oraz obszaru włączonego do strefy czystego transportu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone internetowo, ale będzie można zgłaszać wnioski do urzędu dzielnicy. W najbliższym czasie odbędą się spotkania online oraz dyżury konsultacyjne w różnych częściach miasta. Ich terminy zostaną wkrótce ujawnione. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.sctwarszawa.pl.

Uwagi mieszkańców zbierane są pod adresem email: sct@um.warszawa.pl lub przez formularz dostępny na stronie konsultacji. W najbliższych tygodniach odbędą się również spotkania online oraz dyżury konsultacyjne w różnych dzielnicach miasta. Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie konsultacji: transport.um.warszawa.pl/sct – informuje warszawski ratusz.

