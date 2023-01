Pierwsze zamówienia na szwedzkie elektryczne ciężarówki

Produkcja seryjna w pełni elektrycznej Volty Zero ma rozpocząć się niedługo, a pierwsze elektryczne ciężarówki będą zjeżdzały z linii produkcyjnej kontraktowego zakładu firmy w Steyr w Austrii na początku drugiego kwartału 2023 roku.

„Volta Trucks poczyniła znaczne postępy w pierwszych kilku tygodniach 2023 roku, potwierdzając ponad 300 zamówień klientów na ciężarówki zjeżdżające z naszej linii produkcyjnej w Austrii. To duże osiągnięcie, które pokazuje przekonujące cechy Volta Zero oraz zaufanie, jakim nasi klienci obdarzyli naszą zdolność do dostarczania produktów.” – powiedział w komunikacie prasowym Essa Al-Saleh, dyrektor generalny Volta Trucks – „Volta Trucks jest przygotowana na pomyślny pierwszy rok sprzedaży i produkcji. Jesteśmy pewni siebie i koncentrujemy się na realizacji naszych strategicznych ambicji i celu, jakim jest dekarbonizacja i poprawa bezpieczeństwa w centrach miast.”

Volta Trucks zapowiedziało, że w późniejszym czasie przekaże szczegółowe informacje dotyczące klienta.

Dodajmy, że jest to kolejne zamówienie zaksięgowane przez szwedzkiego producenta. Wcześniej do Volty Trucks wpłynęły zamówienia wstępne na 6500 ciężarówek, ale dotyczyły one wszystkich oferowanych modeli a nie tylko w pełni elektrycznej 16-tonowej Volty Zero.

Volta Trucks zostało założone w 2019 roku w Szwecji. Firma koncentruje się przede wszystkim na działalności we wszystkich głównych miastach w Europie i Wielkiej Brytanii, a jej celem jest przyspieszenie przejścia na w pełni elektryczne ciężarówki, ograniczenie skutków zmian klimatycznych i pomoc w uczynieniu naszych miast bezpieczniejszymi, zdrowszymi i bardziej zrównoważonymi dla wszystkich.

Firma stworzyła również sieć punktów serwisowych „Volta Trucks Hub” na rynkach, w których rozpoczyna działalność. Pierwsze ogłoszono już w Bonneuil-sur-Marne, na południe od Paryża, oraz w Tottenhamie w Londynie.

Do tej pory Volta Trucks zebrało ponad 360 milionów euro finansowania.

Źródło: www.evertiq.pl