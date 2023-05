Stellantis uruchomi III zmianę w swojej fabryce dużych samochodów dostawczych w Gliwicach

Należąca do Stellantis fabryka dużych samochodów dostawczych w Gliwicach – Stellantis Gliwice, ogłosiła decyzję o uruchomieniu III zmiany produkcyjnej, zaplanowanym na połowę czerwca br. Zakład produkuje modele Peugeot Boxer, Citroën Jumper i Opel/Vauxhall Movano w wersji furgon, a także bazy pod zabudowy kamperów. Samochody dostawcze Stellantis cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientek i klientów w Europie, w związku z czym Grupa wykorzysta istniejący potencjał produkcyjny swojej polskiej fabryki, by zaspokoić popyt na rynku. W efekcie Stellantis zatrudni w Gliwicach około 600 pracowników. Proces rekrutacji własnie ruszył, a pierwsze nowo zatrudnione osoby już dołączają do gliwickiego zespołu, tak by w czerwcu zakład mógł podjąć działalność produkcyjną w systemie trzyzmianowym.

„Z dużą satysfakcja ogłaszamy decyzję o uruchomieniu III zmiany w naszej gliwickiej fabryce, zwłaszcza, że pozwala ona nam stworzyć 600 nowych miejsc pracy i potwierdza, że Stellantis umacnia swoją obecność w Polsce. Niedawno ogłosiliśmy wybór Gliwic na lokalizację jednego z Centrów Oprogramowania Stellantis, co również oznacza zwiększenie zatrudnienia w naszej firmie – w tym przypadku o 300 osób. Łącznie przyjmiemy więc prawie tysiąc osób, aby rozwijać działalność zarówno w obszarze produkcji dużych pojazdów LCV, stanowiących bardzo ważny element portfolio Grupy, jak i nowoczesnych technologii informatycznych, które stanowią jeden z kluczowych elementów strategii Stellantis Dare Forward 2030”. – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Stellantis Gliwice.

Gliwicka fabryka LCV została wybudowana od podstaw, stając się nowoczesnym centrum produkcyjnym, produkującym nie tylko pojazdy dostawcze i bazy pod zabudowy kamperów, ale również pokrywy do baterii akumulatorów elektrycznych na potrzeby innych jednostek Grupy. W fabryce funkcjonuje również Centrum Konwersji, dostosowujące pojazdy do specjalnych potrzeb użytkowych.

Stellantis Gliwice zatrudnia około 2000 osób, w działach produkcyjnych, a także w działach świadczących usługi na rzecz innych jednostek korporacji w Europie w zakresie Finansów, IT, Zakupów oraz Centralnej Inżynierii. W lutym tego roku firma ogłosiła otwarcie Centrum Oprogramowania Software Experience.

Źródło: Stellantis