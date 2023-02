Stellantis rozszerza swoją sieć rozwoju oprogramowania, otwierając nowy hub w Polsce

Stellantis N.V. rozszerza swoją sieć rozwoju oprogramowania i inżynierii do ośmiu ośrodków, otwierając nowy hub w Polsce. Polski ośrodek rozwoju oprogramowania będzie zatrudniał do 300 pracowników zajmujących się analityką danych, rozwojem oraz walidacją oprogramowania i będzie zlokalizowany w Gliwicach, w pobliżu zakładu produkcyjnego Stellantis.

GlobalLogic Inc, dostawca usług inżynierii cyfrowej, służy wsparciem Stellantis w rekrutacji najbardziej utalentowanych specjalistów w celu szybkiego otwarcia nowego ośrodka rozwoju oprogramowania w Polsce. Zlokalizowano go w regionie posiadającym bogate, specjalistyczne zaplecze techniczne i uniwersyteckie, a nowy zespół ds. rozwoju oprogramowania dołączy do istniejących działów technicznych Stellantis w Europie.

Zespół polskiego software hub skupi się przede wszystkim na rozwoju oprogramowania bazowego, rozwoju aplikacji programowych, DevOps i automatycznej walidacji.

„Otwarcie nowego ośrodka zajmującego się rozwojem oprogramowania w Polsce to kolejny kamień milowy w realizacji naszego planu strategicznego Dare Forward 2030” – powiedział Yves Bonnefont, dyrektor generalny ds. oprogramowania w Grupie Stellantis. „Oprogramowanie odgrywa kluczową rolę w naszym dążeniu do celu, jakim jest zdobycie pozycji lidera w zakresie doświadczeń klienta związanych z usługami i produktami, a także jest niezwykle ważne, byśmy mogli wywiązać się z naszego, przełomowego dla branży, zobowiązania, by do 2038 roku osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla”.

Stellantis posiada obecnie osiem ośrodków rozwoju oprogramowania, zlokalizowanych w siedmiu krajach:

Brazylia: Pernambuco

Francja: Poissy

Niemcy: Rüsselsheim

Indie: Bengalûru i Hyderabad

Włochy: Turyn

Polska: Gliwice

Stany Zjednoczone: Auburn Hills, Michigan

Zespół z Polski wniesie wkład do globalnej sieci tworzenia oprogramowania, która jest kluczowa dla działalności Stellantis w zakresie tworzenia samochodów definiowanych oprogramowaniem (Software Defined Vehicles), które przez cały okres użytkowania oferują opcje ukierunkowane na klienta, w tym aktualizacje i funkcje, które będą wprowadzane wiele lat po wyprodukowaniu pojazdu.

„Tworzenie infrastruktury wewnątrz naszych pojazdów, która łatwo i płynnie dostosowuje się do oczekiwań kierowców, jest kluczowym elementem globalnego dążenia firmy Stellantis do zapewnienia najnowocześniejszej mobilności” – powiedziała Tara Vatcher, starszy wiceprezes Stellantis ds. architektury oprogramowania i rozwoju.

Strategia oparta na oprogramowaniu Stellantis przewiduje wykorzystanie platform technologicznych nowej generacji, opartych na istniejących możliwościach samochodów połączonych online, w celu przekształcenia sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje ze swoimi pojazdami i wygenerowania do 2030 roku dodatkowego rocznego przychodu w wysokości 20 miliardów euro.

Źródło: Stellantis