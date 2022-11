Stellantis Hordain, czyli 3 napędy w jednej fabryce

Pod koniec października br. dyrektor generalny Stellantis, Carlos Tavares, wizytując w zakładzie w Hordain w północnym regionie Francji Hauts-de-France ogłosił rozpoczęcie masowej produkcji lekkich samochodów dostawczych Peugeot, Citroën i Opel w wersji zasilanej wodorem, wyposażonej w ogniwa paliwowe.

Jestem niezwykle dumny z pracy wykonanej przez kierownictwo i pracowników zakładu Hordain, którzy dzięki elastyczności naszego systemu produkcyjnego uczynili swój zakład pierwszym na świecie, który łączy trzy rodzaje energii. Dzisiejsze ogłoszenie jest dowodem zobowiązania Stellantis do inwestowania we Francji w najnowsze technologie oraz do wspierania niskoemisyjnej mobilności w oparciu o zasadę „One Company” – powiedział Carlos Tavares – Stellantis udało się przejść do kolejnego etapu w historii motoryzacji, dokonując transformacji zarządzanej wspólnie z naszymi partnerami społecznymi w naszych 12 zakładach przemysłowych rozsianych po siedmiu regionach Francji, w których jesteśmy historycznie zakorzenieni, z czego jesteśmy dumni.