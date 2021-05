SIMPAC wybiera VENTOR. Koreański producent pras mechanicznych w Polsce.

VENTOR został wyłącznym dystrybutorem w Polsce koreańskiego producenta pras SIMPAC.

Szanowni Państwo,

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w związku z realizacją strategii rozwoju VENTOR oraz planowaną ekspansją i rozwojem portfolio produktów oferowanych na rynku Polskim, z dniem 01.05.2021 VENTOR został wyłącznym dystrybutorem w Polsce koreańskiego producenta pras SIMPAC.

SIMPAC jest liderem na rynku technologii formowania w Korei Południowej, a dzięki blisko 50-letniemu doświadczeniu jest również jednym z wiodących producentów pras na świecie.

Doświadczenie, ilość i jakość instalacji na terenie Polski i Europy, poziom zaawansowania technologicznego, wsparcie, globalna sieć serwisowa, lokalizacja centrali europejskiej w Brnie (3h od siedziby VENTOR), rozbudowany dział R&D w parze ze stabilnością grupy przemysłowej jaką reprezentuje SIMPAC to podstawowe argumenty nawiązania współpracy dostawcy rozwiązań do obróbki plastycznej blach VENTOR z firmą SIMPAC.

Portfolio produktów SIMPAC to bardzo silne wzmocnienie oferty VENTOR i obejmuje prasy mechaniczne i hydrauliczne, prasy serwo, linie tandemowe i rozwiązania z zakresu automatyzacji wykrawania i tłoczenia.

„Łącząc siły z SIMPAC dajemy naszym klientom innowacyjną i niezwykle konkurencyjną ofertę pras mechanicznych – prasy SIMPAC charakteryzują się elastyczną opcją instalacji jako pojedynczy moduł (prasa) w trybie progresywnym bądź transferowym lub jako w pełni zautomatyzowana linia pras. Dla naszych klientów do w rezultacie maksymalne korzyści dotyczące jakości, ceny, ale przede wszystkim wydajności oferowanych rozwiązań.” Przemysław Kamiński, VENTOR.

SIMPAC – koreańska precyzja od Elektroniki przez Automotive do AGD

SIMPAC do kompletne rozwiązania, które od ponad pół wieku są partnerem znanych nam wszystkim marek elektroniki użytkowej – LG, Samsung; prężnie rozwijających się, bardzo popularnych w Polsce marek samochodów – KIA, Hyundai. Wraz z rozwojem technologii produkcji baterii u Koreańskich producentów w ostatnim czasie SIMPAC to przodujący dostawca z doświadczeniem w stampingu elementów do akumulatorów.

Doświadczenie SIMPAC to oczywiście nie tylko Koreańscy producenci – od tego się wszystko zaczęło i trwa dalej, ale prasy SIMPAC spotkamy w praktycznie każdym segmencie dostawców Automotive, White Goods, Consumer Electronics i wielu innych.

„To kolejny partner, który dołącza do nas w przeciągu ostatnich 12 miesięcy i mogę zdradzić, że rozmowy o współpracy trwały w zasadzie tyle właśnie czasu. Bardzo cieszę się, że udaje się konsekwentnie podążać kluczem najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku budując naszą ofertę. Nasi klienci bardzo to doceniają, a my bardzo często konsultujemy z nimi ewentualne zmiany w naszej ofercie, tak było i tym razem. Zależy nam na tym, aby nasi klienci mogli wybrać najlepszą dla siebie opcję i dzięki takim konsultacjom, niedługo planujemy pierwsze instalacje SIMPAC pod flagą VENTOR w Polsce” mówi Przemysław Kamiński, VENTOR.

Informacje na temat oferty SIMPAC w Polsce znajdą państwo:

– kontaktując się bezpośrednio www.ventor.pl/kontakt

– pisząc do nas na adres info@ventor.pl

– w zakładce na stronie VENTOR www.ventor.pl/oferta

– na dedykowanej stronie informacyjnej www.simpac.pl

Zespół VENTOR i SIMPAC

