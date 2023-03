Stellantis dofinansuje Eisenach

Dodanie modelu o napędzie w pełni elektrycznym do produkcji zakładu w Eisenach jest potwierdzeniem zobowiązania Opla do wprowadzenia w Europie do 2028 roku gamy w pełni elektrycznych produktów. Wytwarzany obecnie w Eisenach, Opel Grandland, obejmuje również warianty plug-in hybrid.

– Eisenach, nasz najbardziej kompaktowy zakład w Niemczech, wykazuje zdecydowane dążenie do doskonalenia jakości. Wraz z przydzieleniem nowej platformy do produkcji samochodów typu BEV, STLA Medium, wysoko wykwalifikowani pracownicy zakładu w Eisenach będą nadal poprawiać koszty i jakość produkowanych samochodów, aby jak najbardziej zadowolić naszych klientów – powiedział Arnaud Deboeuf, dyrektor ds. produkcji w Stellantis.

– Od 31 lat produkujemy w Turyngii najwyższej jakości samochody i stale poprawiamy naszą konkurencyjność. Będziemy kontynuować tę jasno wytyczoną ścieżkę dzięki elektrycznemu następcy Opla Grandlanda – powiedział Florian Huettl, dyrektor generalny marki Opel. – Ta decyzja to kolejny ważny krok Opla na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu, by do 2028 roku stać się w Europie marką w pełni elektryczną – dodał.

Inwestycja w Eisenach to kluczowy krok w realizacji zobowiązań planu strategicznego Dare Forward 2030, który przewiduje drastyczne zmniejszenie emisji CO2 o połowę do 2030 r., w stosunku do wartości z 2021 r. i osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2038 r. przy jednocyfrowej procentowej kompensacji pozostałych emisji. Innym głównym celem planu Dare Forward 2030 jest to, aby do końca bieżącego dziesięciolecia 100% sprzedaży samochodów osobowych w Europie i 50% sprzedaży samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych w Stanach Zjednoczonych stanowiły samochody w pełni elektryczne (BEV).

Źródło: https://elektromobilni.pl