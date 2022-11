Sprzedaż aut w Unii Europejskiej ponownie wzrosła

Październik był kolejnym miesiącem wzrostów na unijnym rynku nowych samochodów osobowych. Łącznie w UE zarejestrowanych zostało 745 855 sztuk, o 12,2 proc. więcej (r/r) – poinformowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

W październiku 2022 r. rejestracje nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej kontynuowały trend wzrostowy. Wynik dziesiątego miesiąca roku to 745 855 egzemplarzy, o 12,2 proc. więcej niż w takim samym miesiącu roku minionego. Jak podkreślają eksperci ACEA, rezultat ten jest jednak o blisko 290 tys. sztuk mniejszy od poziomu sprzed pandemii z października 2019 r. Wszystkie kluczowe rynki regionu zanotowały w październiku dodatnie wyniki rejestracji, a trzy z nich miały dwucyfrowe wzrosty: Niemcy (+16,8 proc.), Włochy (+14,6 proc.) i Hiszpania (+11,7 proc.). Rynek francuski mógł się pochwalić skromniejszą, ale nadal niezłą, poprawą wyników (+5,5 proc.).

W ciągu dziesięciu miesięcy 2022 roku dynamika rejestracji nowych samochodów osobowych w UE pozostała na minusie (-8,1 proc.), ponieważ ostatnie ożywienie rynku nie wystarczyło, aby zrekompensować straty powstałe w okresie od stycznia do lipca. Wśród czterech głównych rynków w regionie największy spadek odnotowano we Włoszech (-13,8 proc.), a następnie we Francji (-10,3 proc.), Hiszpanii (-5,8 proc.) i Niemczech (-5,5 proc.).

Według analiz IBRM Samar, opartych na danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w październiku 2022 roku w Polsce zarejestrowano łącznie 32 001 nowy samochód osobowy, o 10,66 proc. mniej niż we wrześniu br. oraz o 2,37 proc. więcej niż rok wcześniej. Od stycznia do października 2022 roku zarejestrowano w naszym kraju 348 697 samochodów osobowych, o 7,89 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Oprac. PJ

Źródło: SAMAR