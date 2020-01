Solaris zdobywa Siedlce. Pięcioma Urbino 10,5

W styczniu pięć nowych autobusów Solaris Urbino 10,5 trafiło do taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach.

MPK Siedlce sprawiło mieszkańcom niezły noworoczny prezent w postaci pięciu nowych autobusów marki Solaris. Uroczyste przekazanie odbyło się 2 stycznia 2020 roku, a już następnego dnia pojazdy wyruszyły na ulice Siedlec.

-“Nowe autobusy od razu ruszają do pracy – powiedział prezes zarządu MPK Siedlce, Jacek Dmowski. – Pojazdy zastąpią najstarsze pojazdy z 1998 roku z przebiegami grubo ponad milion kilometrów. Koszt jednego autobusu to ponad milion złotych brutto – dodał.

Siedlecki timing

Pięć nowych autobusów Solaris Urbino 10,5 zastąpi wraz z początkiem roku najbardziej wyeksploatowaną część floty MPK Siedlce. Decyzja o koniecznym zakupie zapadła wczesną wiosną 2019 roku. Ogłoszono przetarg, który w czerwcowym rozstrzygnięciu wygrała firma Solaris Bus & Coach S.A.

26 czerwca 2019 roku podpisano umowę opiewającą na kwotę 5 221 350,00 zł brutto a dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miała miejsce 20 grudnia.

Do końca roku prowadzone były prace nad przystosowaniem ich do warunków miejskiego przewoźnika. Pojazdy z logo jamnika przeszły procedurę programowania autokomputerów, wgrywania rozkładów jazdy i taryf biletowych, oklejenia emblematami i danymi identyfikacyjnymi przewoźnika. Nowe pojazdy przed wyjazdem na drogę otrzymały numery taborowe od 104 do 108 a po raz pierwszy można było je zobaczyć na naszych ulicach już 3 stycznia 2020r.

Siedlecki standard

Marka Solaris jest nową marką we flocie siedleckiego MPK i tym bardziej z większą uwagą nacisk kładziony był na jak najlepsze poznanie tych pojazdów zarówno pod względem technicznym jak i eksploatacyjnym. Najnowsze autobusy wyposażone są m.in. w silniki Cummins ISB6.7E6 280B Euro 6 o pojemności 6700cm3 i mocy 204kW, współpracujące z automatami ZF 6 AP 1200 B EcoLife.

Pojemność pasażerska to 81 miejsc, w tym 21 miejsc siedzących. Pojazdy posiadają m.in. dwufunkcyjne kasowniki (na bilety papierowe i karty magnetyczne w jednym), a także system monitoringu, zapowiedzi głosowych, tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w technologii energooszczędnej LED, ładowarki smartfonów poprzez gniazdo USB. Dodatkowym akcentem jest wyposażenie pojazdów w system klimatyzacji całopojazdowej.

Zakup autobusów sfinansowano zarówno ze środków WFOSiGW w Warszawie z programu OA1 – “Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii”, jak i ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Szkolne przewozy

Przypomnijmy na koniec, że od 1 stycznia do końca roku kalendarzowego siedleccy uczniowie jeżdżą komunikacją miejską za darmo.

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać także zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne wraz z opiekunami w ramach realizacji zajęć odbywających się poza siedzibą placówki.

-“Zależy mi na tym, by pod szkoły nie musiało podjeżdżać 500 samochodów dziennie. Można się umawiać w gronie znajomych, by np. jedna osoba odwoziła dzieci z danego bloku do szkoły właśnie komunikacją miejską. – powiedział prezydent Siedlec Andrzej Sitnik podczas prezentacji nowych autobusów.



