Solaris zakontraktował 2000. autobus elektryczny

Firma Solaris zakontraktowała dwutysięczny autobus elektryczny. Modele Urbino electric w różnych długościach i konfiguracjach zostały dotychczas wybrane przez przewoźników w ponad 140 miastach w 21 krajach Europy.

W ostatnich latach dokonała się prawdziwa elektromobilna rewolucja. Jeszcze kilka lat temu na elektryfikację floty autobusów miejskich decydowali się nieliczni. Zdecydowaną większość linii komunikacyjnych obsługiwały autobusy z napędem konwencjonalnym. W 2012 roku na ulice europejskich miast wyjechało jedynie 15 autobusów elektrycznych. W 2021 roku już co czwarty spośród nowo zarejestrowanych autobusach w Europie Zachodniej był autobusem bateryjnym.

W ostatnich tygodniach firma Solaris zakontraktowała 2000. autobus elektryczny, potwierdzając tym samym słuszność obranego przed laty kierunku rozwoju. „W elektromobilność inwestujemy od dawna: projektujemy kolejne modele e-busów, rozwijamy technologie elektrycznych układów napędowych, wspieramy inicjatywy w zakresie przechodzenia na transport bezemisyjny. Od początku podkreślamy, że to właściwy kierunek rozwoju nowoczesnych systemów komunikacji miejskiej. Autobusy elektryczne naszej marki to dziś element codzienności mieszkańców ponad 100 europejskich miast i to dla nas największy powód do dumy. Dziękujemy za każde z tych 2000 zamówionych pojazdów, a naszym pracownikom za pracę wkładaną w ich konstruowanie, budowanie i serwisowanie” podsumował Javier Calleja, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach.

Na liczbę 2000 zeroemisyjnych pojazdów Urbino electric złożyły się zamówienia miejskich przewoźników w ponad 140 miastach w 21 krajach Europy. Przeszło 1300 pojazdów spośród tej puli została dostarczona i już dziś usprawnia komunikację publiczną. Kolejnych 700 elektrycznych modeli będzie wyprodukowana w tym i w kolejnych latach. Bateryjne Urbino wspierają nowoczesny, ekologiczny transport m.in. w Berlinie, Bolzano, Brukseli, Kluż-Napoce, Krakowie, Landshut, Madrycie, Mediolanie, Oslo, Paryżu, Warszawie i Wenecji – to tylko niewielka część spośród miast, gdzie wożą pasażerów.

Swoje doświadczenie w produkowaniu autobusów bateryjnych Solaris rozpoczął w 2011 roku, kiedy to zaprezentowany został pierwszy Urbino electric o długości 8,9 metrów. Od 2012 roku produkowany jest Urbino 12 electric, rok później premierę miał przegubowy Urbino 18 electric. W 2019 roku powstała platforma pod dwuprzegubowe Urbino 24 electric, w 2020 roku zaś premierę miało Urbino 15 LE electric – pierwszy międzymiastowy model w elektrycznej ofercie. W 2021 roku, w 10 lat po premierze swojego starszego odpowiednika, został zaprezentowany najnowszy spośród autobusów bateryjnych: Urbino 9 LE electric.

Tym, co stanowi o wyjątkowości oferty Solarisa, jest uniwersalność produkowanych e-busów, połączona z indywidualnym podejściem. Posiadając bogate doświadczenie we współpracy z klientami z całej Europy, firma wie, że każdy proces przechodzenie na pojazdy zeroemisyjne jest inny i nie da się tu zastosować jednego uniwersalnego rozwiązania. Dlatego właśnie Solaris wspiera przewoźników już na etapie przygotowywania się do transformacji floty. Firma dzieli się wiedzą i doświadczeniem, przygotowuje dla klientów raporty wykonalności podpowiadające najlepsze rozwiązania dla danej linii, a jednocześnie proponuje rozwiązania, które będą się uzupełniały dotychczas użytkowaną w danym miejscu flotę.

Dziś Solaris produkuje ponad 1500 autobusów rocznie, z czego niemal połowa posiada napędy całkowicie lub częściowo elektryczne. Rosnący od kilku lat udział napędów alternatywnych w portfelu zamówień firmy to znak zmian związanych z przechodzeniem na ścieżkę bezemisyjności przez kolejne miasta. Transformacja dotychczas przyjętego modelu w sektorze transportowym stała się faktem, a 2000 zamówionych i sprzedanych autobusów elektrycznych firmy Solaris stanowi tego najlepsze potwierdzenie.

Solaris zakontraktował 2000. autobus elektryczny – zobacz film.

Źródło: Solaris