Volkswagen rozpoczyna w USA produkcję swojego elektrycznego bestsellera – modelu ID.4

Volkswagen rozpoczął produkcję w pełni elektrycznego modelu ID.4 w zakładzie w Chattanooga w stanie Tennessee. To pierwszy samochód z takim napędem, który będzie zjeżdżać z taśmy fabryki Volkswagena w Stanach Zjednoczonych.



ID.4 to najpopularniejsze auto elektryczne Grupy Volkswagen – od debiutu w 2021 roku do klientów na całym świecie dostarczono już ponad 190 tysięcy egzemplarzy. W tym roku z taśmy w fabryce w Chattanooga ma zjeżdżać do 7000 aut miesięcznie, a w przyszłym roku moce produkcyjne będą zwiększone. Pierwsze wyprodukowane w USA egzemplarze ID.4 trafią do klientów na początku października. Początkowo w Chattanooga będzie produkowana wersja z napędem na tylną oś lub 4×4 z akumulatorem o pojemności netto 77 kWh. Jeszcze w tym roku dołączy do niej odmiana z mniejszym akumulatorem – o pojemności 58 kWh. Oczywiście będzie ona nieco tańsza.



„Właśnie zaczęliśmy pisać nowy rozdział w historii Volkswagena w Ameryce i ta historia jest bardzo amerykańska” – powiedział Thomas Schäfer, prezes marki Volkswagen. „Gdy obiecaliśmy, że elektryczne Volkswageny będą dostępne dla milionów, braliśmy pod uwagę także klientów w USA. Jesteśmy dumni widząc, że ta wizja została właśnie zrealizowana, gdy nasz bestsellerowy model ID.4 zjeżdża z linii produkcyjnej. Jest to kolejny krok w ambitnej strategii elektryfikacji Volkswagena na rynku amerykańskim i globalnym” – dodał Schäfer.



Początek produkcji modelu ID.4 w USA był możliwy dzięki inwestycjom, sięgającym 800 mln dolarów. Dzięki nim można było przeprowadzić elektryfikację zakładu w Chattanooga. W ten sposób liczba fabryk, w których produkowane są elektryczne Volkswageny zwiększyła się do sześciu na świecie.



Produkowany w Chattanooga ID.4 będzie składał się głównie z części od lokalnych dostawców, głównie z USA. Na przykład stal będzie pochodzić z hut w Alabamie i Ohio, elementy wnętrza z Indiany i Południowej Karoliny, komponenty elektroniczne z Kentucky i Północnej Karoliny. Akumulatory dostarczy firma SK z Georgii. W ramach przygotowań do uruchomienia produkcji podzespołów do ID.4 kooperanci z Ameryki Północnej zainwestowali 2,7 mld dolarów. Przy tej okazji powstało ponad 3000 nowych miejsc pracy.



„Dzięki wysiłkowi tysięcy pracowników Volkswagena w Chattanooga udało się przekuć marzenia w rzeczywistość” – powiedział Chris Glover, prezes fabryki Volkswagena w Chattanooga. „Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym, a także mieszkańcom Chattanooga za wsparcie, jakiego nam udzielili. Dzięki nim dziś rozpoczynamy produkcję modelu ID.4 na rynek amerykański” – dodał Glover.



Volkswagen Chattanooga zatrudnia ponad 4000 pracowników, a rekrutacja kolejnego 1000 trwa. Zwiększenie zatrudnienia pozwoli zaspokoić popyt na ID.4 i modele z rodziny Atlas. By przestawić się na produkcję aut elektrycznych w fabryce przeprowadzono szkolenia, które trwały łącznie ponad 75 000 godzin.



Volkswagen zainwestuje w ciągu najbliższych pięciu lat 7,1 mld dolarów w zakłady w Ameryce Północnej. Te nakłady pozwolą poszerzyć portfolio produktów, rozwinąć badania i rozwój, a także zwiększyć moce produkcyjne. Marka poszerzy gamę oferowanych na tamtejszym roku aut elektrycznych do 2030 roku o limuzynę, mikrobus ID. Buzz, a także SUVy (od 2026 roku). Volkswagen chce, by do 2030 roku samochody z napędem elektrycznym stanowiły 55 procent ogólnej sprzedaży w USA.

