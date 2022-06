Solaris z dwoma bezemisyjnymi autobusami na targach European Mobility Expo w Paryżu

Podczas Międzynarodowych Targów European Mobility Expo, odbywających się w dniach 7-9 czerwca 2022 w Paryżu, firma Solaris Bus & Coach prezentuje dwa autobusy zeroemisyjne. Jeden z wystawianych pojazdów to najbardziej zaawansowany technicznie autobus producenta – wodorowy Solaris Urbino 12 hydrogen. Drugim autobusem jest najnowszy produkt w portfolio Solarisa – bateryjny Urbino 9 LE electric. Dziewięciometrowy model został również zgłoszony do nagrody za innowacje w transporcie publicznym.

Targi European Mobility Expo 2022, odbywające się w Paryżu w dniach 7-9 czerwca, skupiają się na transporcie publicznym i zrównoważonej mobilności. Wśród prawie 250 wystawców z ponad 60 krajów znajduje się firma Solaris – producent od lat inwestujący w technologie ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Solaris prezentuje na wystawie swoje najnowocześniejsze oraz najbardziej zaawansowane technologicznie pojazdy. Urbino 12 hydrogen to bezemisyjny autobus miejski zasilany ogniwem wodorowym. Charakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem hałasu, a jedynym produktem reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie wodorowym jest woda. Autobus ten oferuje zasięg do 350 km przy zachowaniu wszystkich zalet napędu elektrycznego – tj. bezemisyjnej i niezwykle cichej jazdy.

Z kolei Urbino 9 LE electric to najnowszy produkt dostępny w ofercie producenta. Midibus został opracowany wyłącznie z myślą o napędzie bezemisyjnym – jest cichy i nie wytwarza szkodliwych spalin. Co więcej, autobus może uzyskać homologację zarówno dla pojazdów klasy I, jak i II. Oznacza to, że zeroemisyjny Urbino może być wykorzystywany na trasach miejskich, ale też w transporcie międzymiastowym, poprawiając jakość powietrza na obu tych obszarach. Z jednej strony, dzięki małym gabarytom, pojazd zajmuje niewielką przestrzeń, z drugiej strony zaś oferuje większą liczbę miejsc dla pasażerów niż jego poprzednik. Z tego też powodu Solaris Urbino 9 LE electric został zgłoszony do nagrody targowej Public Transport Innovation Award za innowacje w transporcie publicznym w dwóch kategoriach: Energia – Środowisko, a także Dostępność – Wyposażenie – Komfort – Projekt.

Pojazdy prezentowane przez Solaris na targach EuMo Expo będzie można obejrzeć w dniach 7-9 czerwca 2022 roku na stanowisku nr H27.