Solaris dostarczy do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie 70 autobusów CNG

We wtorek 4 sierpnia przedstawiciele zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firmy Solaris podpisali umowę na dostawę 70 niskopodłogowych autobusów miejskich. Pojazdy będą napędzane paliwem CNG, czyli sprężonym gazem ziemnym. Łączna wartość kontraktu to ponad 116 mln złotych.

MZA Warszawa zamówiły łącznie 70 autobusów, z czego 40 to modele Solaris Urbino 12 CNG, 30 zaś to przegubowe Solarisy Urbino 18 CNG. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w silniki napędzane sprężonym gazem ziemnym. W 12-metrowych gazowcach łączna pojemność butli to ponad 1500 litrów, z kolei w modelach 18-metrowych 1700 litrów CNG.

Nowo zamówione pojazdy charakteryzują się wysokim standardem wyposażenia. Wśród najważniejszych elementów wpływających na komfort podróżowania pasażerów można wskazać: pełnopojazdową klimatyzację, złącza USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych, rozbudowany system informacji pasażerskiej czy monitoring, obejmujący przestrzeń pasażerską, a także miejsce pracy kierowcy i obraz przed pojazdem.

Dodatkowym elementem, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, jest tzw. blokada antyalkoholowa dla kierowców. Urządzenie to wymusza test kierowcy na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku gdy test da wynik pozytywny, niemożliwe jest uruchomienie silnika pojazdu.

Ponadto w autobusach Solaris Urbino dla MZA Warszawa zamontowane zostaną standardowo tzw. zamknięte kabiny kierowców z oddzielnym wejściem. Zabudowana przestrzeń kierowcy doskonale sprawdza się w czasie pandemii i ogranicza kontakt prowadzącego z pasażerami, tym samym minimalizując ryzyko infekcji.

W przypadku autobusów 12-metrowych, całkowita pojemność pasażerska to 90, na pokładzie pojazdów przegubowych zmieści się aż 135.

„Zakup autobusów gazowych marki Solaris jest kontynuacją naszej polityki ekologicznej, polegającej na wprowadzaniu do taboru dużych ilości autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – mówi Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. – Już dziś dysponujemy 91 autobusami elektrycznymi i 145 gazowymi. Po zakończeniu wszystkich planowanych dostaw do końca 2022 roku będzie to odpowiednio 160 „elektryków” i 305 „gazowców”. Będzie to oznaczało niemal 50 procent autobusów wyjeżdżających w dzień powszedni na ulice Warszawy”.

Zgodnie z podpisaną umową, pierwsze Solarisy Urbino CGN dotrą do Warszawy w kwietniu przyszłego roku. Zakończenie dostaw wszystkich 70 sztuk planowane jest na połowę 2021. Po realizacji tej dostawy łączna liczba Solarisów we flocie warszawskiego MZA wyniesie ponad 1100 pojazdów.

„Autobusy, które w przyszłym roku dostarczymy do MZA w Warszawie, będą pierwszymi pojazdami marki Solaris napędzanymi gazem ziemnym we flocie MZA, ale nie jedynymi autobusami CNG, które będą jeździć w Warszawie. Jest to dobrze nam znana i bezpieczna technologia, którą wprowadziliśmy w naszych autobusach już w 2004 roku. Prawie 1400 tego typu pojazdów jeździ w kilkunastu europejskich krajach. Naturalny gaz ziemny to jedna z alternatyw w zakresie niskoemisyjnego transportu publicznego. Jestem przekonany, że zarówno pracownicy MZA, jak i pasażerowie docenią zalety nowych autobusów. Jednocześnie dziękuję za zaufanie, jakim obdarza naszą markę największy przewoźnik transportu publicznego w Polsce” – powiedział podczas podpisania umowy Petros Spinaris, Wiceprezes firmy Solaris.

Źródło: Solaris Bus & Coach