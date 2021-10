Solaris dostarczy 14 dwuprzegubowych autobusów elektrycznych do Tide Bus Danmark

Na początku października Solaris pozyskał prestiżowe zamówienie na 14 dwuprzegubowych autobusów elektrycznych. Urbino 24 electric w wersji MetroStyle usprawnią transport publiczny w duńskim mieście Aalborg, obsługiwanym przez Tide Bus Danmark. Autobusy będą wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. To wyjątkowe w skali Europy zamówienie, zarówno z uwagi na długość pojazdów, i ich specyficzny design.

Dwuprzegubowe autobusy elektryczne marki Solaris będą obsługiwać ruch pasażerski w Aalborg, duńskim mieście położonym na Półwyspie Jutlandzkim. Tide Bus Danmark złożył zamówienie na 14 dwuprzegubowych autobusów elektrycznych w wersji MetroStyle. Są to pojazdy 24-metrowe o specjalnym designie, zaprojektowane specjalnie do obsługi systemów transportu publicznego typu Bus Rapid Transit (BRT). To bezprecedensowe zamówienie, zarówno z uwagi na długość pojazdów, jak i wybór designerskiej generacji MetroStyle.

„Ze szczególną radością przyjęliśmy informację, że Dania będzie pierwszym państwem, do którego dostarczymy elektryczne Urbino 24 MetroStyle. To generacja autobusów o dużej pojemności pasażerskiej i wyjątkowym designie, perfekcyjnie wpisującym się w charakter nowoczesnych miast. Jestem przekonany, że współpraca z Tide Bus Danmark otworzy nowy rozdział w naszej wspierającej zrównoważony transport miejski działalności” – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i After Sales.

Solaris Urbino 24 electric MetroStyle to idealne rozwiązanie dla metropolii z trasami o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego. Przy każdym miejscu pasażerskim będzie znajdować się ładowarka urządzeń mobilnych USB, a w całym pojeździe zamontowano nowoczesne oświetlenie LED. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny pojazdu, klient Tide Bus Danmark zdecydował się na wersję MetroStyle, charakteryzującą się nowym, wyrazistym designem frontu. Jego dynamiczne wzornictwo zostało zaprojektowane z myślą o trasach typu BRT.

Napęd 24-metrowego autobusu elektrycznego stanowią dwa silniki trakcyjne o łącznej mocy 240 kW, napędzające dwie osie napędowe. Zamontowany w e-busie pakiet baterii Solaris High Energy o łącznej pojemności ponad 700 kWh będzie ładowany poprzez złącze typu plug-in.

Każdy z 14 zamówionych e-busów zostanie wyposażony w automatyczne systemy wspierające pracę kierowcy. Mirror Eye to system kamer zastępujących lusterka wsteczne oraz boczne, zapewniający optymalną widocznością. Dodatkowo, system ten pozwala na zmniejszenie całkowitej szerokości autobusu, co jest szczególnie ważne w przypadku węższych ulic i dużym natężeniu ruchu samochodowego. Mobileye Shield+ pozwoli natomiast na eliminowanie zagrożeń związanych z tzw. martwym polem pojazdu. Dzięki kamerom umieszczonym po bokach autobusu, kierowca otrzymuje ostrzeżenia o pieszych lub rowerzystach znajdujących się w pobliżu. W celu usprawnienia zarządzania flotą, Urbino 24 electric MetroStyle zostaną wyposażone w kompleksowe narzędzie diagnostyczne eSConnect, które pozwoli zwiększyć efektywność operacyjną i usprawnić ich serwisowanie.

24-metrowy pojazd po raz pierwszy został zaprezentowany publiczności podczas Busworld Europe 2019 w Brukseli. Autobus powstał z myślą o stworzeniu platformy do przyszłej, seryjnej produkcji pojazdów 24-metrowych z napędem elektrycznym, hybrydowym oraz trolejbusów. Zamówienie z Danii jest pierwszym w historii na ten dwuprzegubowy autobus w wersji elektrycznej.