Solaris coraz wyżej

530 elektrycznych autobusów dla Hamburga. O taką stawkę gra Solaris w najnowszym przetargu dla niemieckiej metropolii. To jeden z najbardziej wartościowych na świecie przetargów w branży. Spółka z Bolechowa będzie walczyła m. in. z takimi gigantami jak Man czy Mercedes-Benz. Autobusy Solaris jeżdżą już w ponad 700 miastach w 32 państwach Europy, Afryki i Azji. Solaris, zdecydowany lider polskiego rynku, wygrał ostatnio m. in. kontrakt w Sosnowcu, dostarczy do tego miasta 14 elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania.