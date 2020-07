Skok innowacji w logistyce: Audi opracowało pierwszy w przemyśle motoryzacyjnym Supermarket 2.0

Ingolstadt, 15 lipca 2020 r. W fabrykach Audi od wielu już lat używa się automatycznie sterowanych pojazdów (AGV). Pomagają one w tzw. supermarketach – obszarach logistycznych, z których pracownicy, w odpowiedniej kolejności, pobierają podzespoły do produkcji. Teraz cztery pierścienie niejako odwracają tę zasadę kolejności i wdrażają projekt Supermarket 2.0. W nim to towar trafia bezpośrednio do pracownika, a nie na odwrót. Wszystko to jest możliwe dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu sterującemu, opracowanemu przez ekspertów Audi we współpracy z technologicznym start-up’em „arculus”.

Kiedyś, zgodnie z zasadą pobierania podzespołów „osoba-po-towar”, pracownicy podczas komisjonowania towarów pokonywali duże odległości, tracąc przy tym czas. Projekt Supermarket 2.0 po raz pierwszy na szerszą skalę umożliwia zastosowanie zasady “towar-do-osoby”. Pojazdy AGV podjeżdżają pod kontenery z niezbędnymi komponentami i transportują je w odpowiedniej kolejności do stałego stanowiska komisjonowania. Na stanowisku tym natomiast, pracownik logistyki rozdziela odpowiednie podzespoły na odpowiednie miejsca linii produkcyjnej. Sterujące tym procesem centralne oprogramowanie nosi nazwę Audi Fleet Manager. Zmiana zasad dostarczania spowodowała, że teraz regały magazynowe zajmują mniej miejsca i w ten sposób Audi w przyszłości będzie w stanie zredukować przestrzeń magazynową o około 25 procent.



„Dzięki projektowi Supermarket 2.0 i dzięki oprogramowaniu Audi Fleet Manager, wkroczyliśmy w niezwykle ważny etap rozwoju inteligentnej logistyki przyszłości” – mówi Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za produkcję i logistykę. Duża różnorodność części i podzespołów oraz potrzeba poprawnego ich sekwencjonowania sprawia, że produkcja samochodów jest wyzwaniem dla scentralizowanego sterowania pojazdami automatycznymi AGV. Opracowany przez Audi we własnym zakresie Supermarket 2.0, jest wykorzystywany w procesie seryjnej produkcji w głównej fabryce czterech pierścieni w Ingolstadt. Obecnie oprogramowanie steruje jednocześnie ośmioma zautomatyzowanymi pojazdami AGV, a do końca roku liczba ta wzrośnie do 32.



Równocześnie, eksperci AUDI AG oraz FAW-Volkswagen Automotive Company Ltd. z Foshan w Chinach, stworzyli podobny Supermarket 2.0. System ten został uruchomiony na początku 2020 roku w fabryce FAW-VW, która produkuje Audi A3, Audi Q2L, Audi Q2L e-tron oraz inne modele Grupy Volkswagen z przeznaczeniem na rynek chiński. Tamtejsze rozwiązanie bazowało jednak na systemie AGV lokalnego producenta i zostało dostosowane do specyficznych wymagań projektu Supermarket 2.0 oraz produkcji motoryzacyjnej.



Audi, już w roku 2015, jako pierwszy na świecie producent z branży motoryzacyjnej, na małą skalę przetestowało zasadę „towar-do-osoby”. Pojazdy AGV pomagały pracownikom odbierać instrukcje obsługi pojazdów. AGV używane obecnie w Supermarkecie 2.0 w Ingolstadt, mogą transportować materiały o masie do jednej tony i poruszać się z prędkością 1,5 m/sekundę, co gwarantuje bezpieczeństwo pracowników. Między innymi dzięki systemowi Supermarket 2.0, Audi zostało pionierem innowacji w Grupie Volkswagen. Stąd Grupa planuje wykorzystanie tego rozwiązania również w innych fabrykach Audi oraz na potrzeby innych marek Grupy.



Audi Fleet Manager w przyszłości oferował będzie jeszcze inne korzyści. Każdy producent pojazdów AGV używa własnego oprogramowania sterującego, co oznacza, że różne pojazdy nie mogą się ze sobą komunikować. By zapobiegać kolizjom, potrzebują oddzielnych, własnych szlaków komunikacyjnych. Jednak pojazdy różnych producentów dobrze się uzupełniają – każdy ma swoje zalety. W związku z tym, Audi szukało rozwiązania, w którym pojazdy te mogłyby jednocześnie pracować na tym samym obszarze. Supermarket 2.0 i jego centralne oprogramowanie w przyszłości rozwiążą ten problem.