Rozmowa o formach wspierania zakupu samochodów elektrycznych w Polsce

W ósmym odcinku napędzanego przez markę Volkswagen podcastu „Elektrycznie Tematyczni” prowadzący wraz gościem, którym jest Maciej Mazur – dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych – rozmawiają o dofinansowaniu zakupu aut elektrycznych w ramach trzech programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maciej Mazur mówi m.in. o programach wsparcia elektromobilności w innych krajach oraz prezentuje rożne plany, które dotyczą dofinansowania zakupu aut elektrycznych i rozwoju infrastruktury potrzebnej do ich obsługi. Z badania InsightOut Lab i marki Volkswagen wynika, że 63 procent respondentów uważa, że zakup auta elektrycznego powinien być wspierany z budżetu państwa. Aż 59 procent z nich jest zdania, że najlepszą zachętą do zakupu samochodu zasilanego energią elektryczną są ulgi podatkowe, czyli obniżenie ceny pojazdu już przy jego zakupie. Jednocześnie ponad 1/3 respondentów uważa, że program rządowy powinien uwzględniać zwrot części kosztu zakupu, ale dopiero po nabyciu auta elektrycznego za cenę katalogową. Jako zachętę do zakupu auta elektrycznego 30 procent ankietowanych wskazało dołączanie do samochodu ładowarki, czyli tzw. wallboxa, który montuje się w garażu. Dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych przybiera różną formę w różnych krajach. Aktualnie najwyższe jest oferowane w Rumunii i wynosi 10.000 euro, na drugim miejscu plasują się Niemcy – 9.000 euro, na trzecim Słowacja – 8.000 euro. W Słowenii wysokość dopłaty ustalono na 7.500 euro, we Francji na 7.000 euro. We Włoszech i na Malcie dopłata wynosi 6.000 euro, w Hiszpanii – 5.500 euro, w Holandii – 4.000 euro, a w Wielkiej Brytanii – 3.000 GBP (dane: PSPA, 2020 rok). Łączny budżet polskiego programu „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego” wynosi 37,5 mln zł. Maksymalna wysokość dotacji w ramach tego programu może wynieść 18.750 zł lub do 15 procent kosztów kwalifikowanych. „Dopłaty są tylko jednym z elementów wspierania rozwoju elektromobilności. W innych krajach podobną funkcję pełni również obniżenie lub całkowite zwolnienie z płacenia niektórych podatków. W Polsce kwota dofinansowania wciąż nie pozwala, niestety, zbliżyć się samochodom elektrycznym do aut z silnikiem spalinowym pod względem ceny. To tłumaczy dlaczego w pierwszym tygodniu od momentu uruchomienia programów złożono jedynie 160 wniosków, podczas gdy pula samochodów wynosi 4 tysiące. Na Słowacji limit dopłat został wyczerpany w niespełna 5 minut.” – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Zarówno najnowszy, jak i pozostałe odcinki podcastu można znaleźć na największych platformach podcastowych: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher i YouTube oraz na stronie internetowej https://www.volkswagen.pl/pl/elektromobilnosc/elektrycznie-tematyczni.html