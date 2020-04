SEAT rozpoczął produkcję respiratorów

SEAT wspiera hiszpańską służbę zdrowia, rozpoczynając w swoich zakładach w Martorell montaż automatycznych respiratorów. Do produkcji zostaną wykorzystane m.in. silniki samochodowych wycieraczek. Nowe urządzenie, składające się z ponad 80 elementów elektronicznych i mechanicznych, aktualnie poddawane jest szczegółowym procedurom atestującym. W odpowiedzi na epidemię COVID-19 zespół 150 pracowników SEAT-a w ciągu jednego tygodnia stworzył 13 prototypów respiratora, który finalnie trafi do placówek medycznych. – Wszystkie osoby biorące udział w tym projekcie czują, że nasza wiedza i doświadczenie pozwolą na masową produkcję sprzętu ratującego życie – mówi Nicolás Mora odpowiedzialny za obszar produkcji w zakładach w Martorell. SEAT zaangażował się w szereg inicjatyw mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Hiszpańska marka podjęła się produkcji materiałów i urządzeń, których zaczyna brakować w szpitalach.

Respirator z linii montażowej

Ostateczny prototyp respiratora, nazwany OxyGEN, powstał we współpracy z firmą Protofy.XYZ. Do jego montażu zostaną wykorzystane elementy samochodów produkowanych w Martorell, takie jak wałek główny skrzyni biegów czy zmodyfikowany silnik wycieraczek do szyb. – Dostosowanie linii montażowej, zwykle tworzącej samochodowe ramy pomocnicze, do produkcji respiratorów było czasochłonnym, skomplikowanym zadaniem, które wymagało zaangażowania pracowników z różnych działów zakładu. Udało nam się to w tydzień, co jest rekordem – podkreśla Sergio Arreciado odpowiedzialny za obszar inżynierii procesu w Martorell. Na każdy wyprodukowany respirator składa się ponad 80 elementów elektronicznych i mechanicznych, które podlegają dokładnej kontroli jakości oraz sterylizacji UV.

Nowy projekt respiratora jest obecnie poddawany testom umożliwiającym wykorzystanie sprzętu w szpitalach. Niezależnie od tego procesu trwa montaż kolejnych egzemplarzy urządzenia.

Wyprodukowanie nowego modelu respiratora było możliwe dzięki solidarnej współpracy wielu przedsiębiorstw i instytucji. Zarząd SEAT-a chciałby podziękować w imieniu wszystkich pracowników zaangażowanym podmiotom, w szczególności Hiszpańskiej Agencji ds. Produktów Zdrowotnych i Medycznych.

Przedsiębiorstwa i instytucje współtworzące projekt:

Protofy.XYZ

Katalońskie Centrum Medycyny Porównawczej i Bio-image’u

Uniwersytet Barceloński

Recam Laser

Doga Motors

Luz Negra

Ficosa

Bosch

IDNEO

Secartys

Centralne Laboratorium Elektrotechniczne

Źródło: www.seatmedia.pl