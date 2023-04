Samochody Grupy Volkswagen będą szybciej wprowadzane na rynek w Chinach – czas rozwoju skrócony o ok. 30 procent

Poznań, 20 kwietnia 2023 roku – Grupa Volkswagen systematycznie rozszerza swój program „w Chinach, dla Chin”. Firma zainwestuje około 1 mld euro w stworzenie najnowocześniejszego centrum rozwoju, innowacji i zaopatrzenia z myślą o samochodach elektrycznych w południowochińskim mieście Hefei. Tę decyzję ogłoszono podczas odbywającego się właśnie salonu samochodowego Shanghai Auto Show. Nowa spółka, o nazwie „100%TechCo”, łączy zespoły badawczo-rozwojowe pojazdów i komponentów z zakupami. Pozwoli to na wykorzystanie synergii w procesie rozwoju i włączenie najnowocześniejszych lokalnych technologii do rozwoju produktu na wczesnym etapie. Celem jest jeszcze szybsze dostosowanie pojazdów Grupy do oczekiwań chińskich klientów i skrócenie czasu wprowadzania na rynek. Wraz z uruchomieniem 100%TechCo w 2024 roku, czas rozwoju nowych produktów i technologii zostanie stopniowo skrócony o około 30 procent.

„Utworzenie 100%TechCo jest ważnym krokiem na drodze realizacji naszej strategii ‘w Chinach, dla Chin’. Poprzez konsekwentne łączenie działów zajmujących się rozwojem i zaopatrzeniem, a także integrację lokalnych dostawców na wczesnym etapie, znacznie przyspieszymy nasze tempo rozwoju. Wzmocni to również efektywność współpracy dla naszego joint venture i zwiększy naszą rentowność” – powiedział Ralf Brandstätter, członek zarządu Grupy Volkswagen w Chinach.



W przypadku działalności badawczo-rozwojowej, 100%TechCo połączy badania i rozwój pojazdów i komponentów w Chinach, dla chińskich klientów, z zaopatrzeniem. W tym celu lokalni dostawcy będą włączeni we wczesne etapy rozwoju, aby zintegrować najnowsze technologie i koncepcje w nowych produktach. Ponadto nowa spółka będzie zajmować się integracją projektów wszystkich spółek joint venture Grupy Volkswagen w Chinach – SAIC, Volkswagen, FAW-VW i Volkswagen Anhui.



Nowa jednostka ma rozpocząć działalność na początku 2024 roku i będzie zatrudniać ponad 2000 osób z działów zaopatrzenia oraz badań i rozwoju. Prezesem zarządu będzie Marcus Hafkemeyer, odpowiedzialny za technologię w Volkswagen Group China.



„Dzięki 100%TechCo otwieramy nowy rozdział we współpracy z naszymi partnerami joint venture w Changchun, Szanghaju i Hefei, a także markami Grupy. Chcemy, aby współpraca była jeszcze lepsza, aby szybciej opracowywać i wprowadzać na chiński rynek produkty idealnie dostosowane do potrzeb lokalnych klientów. W pierwszym kroku 100%TechCo będzie kierować rozwojem modeli spółki joint venture Volkswagen Anhui w oparciu o platformę MEB i będzie odpowiedzialna za opracowanie specyficznych dla Chin wymagań dotyczących platformy i modułów ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności” – powiedział Marcus Hafkemeyer. Już teraz oczekuje się, że firma odegra główną rolę w rozwoju przyszłego modelu marki Volkswagen, który ma pojawić się na rynku chińskim w 2024 roku.



Powstanie 100%TechCo jest kolejnym ważnym krokiem w strategii Volkswagen Group „w Chinach, dla Chin”. Opiera się ono na dalszych strategicznych działaniach podejmowanych przez firmę w celu wczesnego zajęcia się trendami definiującymi rynek w Chinach i znacznego zwiększenia tempa lokalnych innowacji. Obejmują one na przykład niedawno ogłoszone partnerstwo strategiczne z Horizon Robotics, wiodącym dostawcą rozwiązań sprzętowych i oprogramowania do zautomatyzowanej jazdy w Chinach.