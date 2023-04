Güstrow zamawia 52 wodorowe autobusy

Przewoźnik Rebus Regionalbus Rostock z siedzibą w Güstrow zamówił 52 autobusy wodorowe Solaris Urbino hydrogen, w tym 5 przegubowych. To dotychczas największe jednorazowe zamówienie na pojazdy napędzane wodorowym ogniwem paliwowym producenta. Kontrakt ma zostać zrealizowany do końca 2024 roku. Jak zapowiadają władze regionu, w najbliższych latach transport publiczny w powiecie Rostock ma się opierać na mobilności wodorowej.

Solaris Bus & Coach otrzymał właśnie rekordowe zamówienie na dostawę autobusów wodorowych. Klientem jest niemiecki przewoźnik Rebus Regionalbus z siedzibą w Güstrow, odpowiedzialny za obsługiwanie transportu publicznego w regionie Rostock. Producent dostarczy łącznie 52 autobusy wodorowe, z czego 47 sztuk to pojazdy 12-metrowe, a 5 sztuk to modele w wersji przegubowej. Realizacja kontraktu jest przewidziana na koniec 2024 roku.

„Solaris dysponuje najszerszą ofertą pojazdów bezemisyjnych wśród wszystkich producentów w Europie. To, w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem, stanowi duże wsparcie dla naszych klientów w procesie przechodzenia na bezemisyjny transport publiczny. Wierzymy, że przyszłością tej transformacji jest synergia różnych technologii. W tym konkretnym przypadku to wodór okazał się być najlepszym możliwym rozwiązaniem. Cieszę się, że wodorowe autobusy marki Solaris już wkrótce staną się symbolem zrównoważonej mobilności w tym regionie” – mówi Javier Iriarte, Prezes Solaris Bus & Coach.

W obu zamówionych modelach autobusów zostaną zamontowane ultranowoczesne zestawy ogniw paliwowych – w wersji 12-metrowej będą one miały moc 70 kW, natomiast w wersji przegubowej będzie to 100 kW. Komponenty systemu wodorowego będą posiadać najwyższe dostępne na rynku systemy zabezpieczeń. Wodorowe Solarisy wyposażone będą w baterie trakcyjne Solaris High Power, której zadaniem będzie wspomaganie ogniwa paliwowego w chwilach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednostkę napędową pojazdów będzie stanowić elektryczny silnik centralny o mocy (odpowiednio) 160 i 240 kW. Zamówione Urbino hydrogen będą ogrzewane za pomocą pompy ciepła.

Wraz z nowymi autobusami na terenie dwóch zajezdni w miejscowości Güstrow i Bad Doberan zostaną zbudowane także dwie stacje tankowania wodoru. Celem przewoźnika jest obsługiwanie lokalnego transportu publicznego w oparciu o technologie wodorową.

Solaris to jeden z europejskich liderów w zakresie rozwiązań e-mobility. Oferta wodorowa producenta stanowi coraz istotniejszy element bezemisyjnego portfolio producenta – zainteresowanie tą technologią wśród europejskich przewoźników rośnie z miesiąca na miesiąc. Dotychczas Solaris dostarczył już ponad 100 sztuk wodorowych Urbino, do operatorów transportu z Włoch, Niemiec, Holandii, Szwecji i Polski, a kolejne 100 jest w procesie produkcji. Przegubowa wersja pojazdu z napędem wodorowym, która także znalazła się w zamówieniu od Regionalbus Rostock, to najnowszy model w ofercie Solarisa. Urbino 18 hydrogen miał premierę we wrześniu 2022 roku.