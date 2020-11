Rozmowa na temat ekodrivingu w samochodach elektrycznych w podcaście „Elektrycznie Tematyczni”

Jaką technikę jazdy należy zastosować, aby dojechać do stacji ładowania, gdy poziom energii w akumulatorze zbliża się do zera?

W siedemnastym odcinku podcastu „Elektrycznie Tematyczni” prowadzący rozmawiają o jak najbardziej efektywnym stylu jazdy samochodem elektrycznym z punktu widzenia zasięgu oraz o tym, jaki wpływ na zużycie energii mają poszczególne decyzje podejmowane przez nas za kierownicą. Gościem specjalnym tego odcinka jest Tomasz Niechaj – dziennikarz motoryzacyjno-technologiczny, który testuje samochody dla serwisu Antyweb i prowadzi własny kanał na YouTube.



Gość specjalny 17. odcinka podcastu „Elektrycznie Tematyczni” – Tomasz Niechaj – jako pierwszy w Polsce przejechał Volkswagenem ID.3 więcej kilometrów na jednym ładowaniu akumulatora, niż deklaruje producent. Elektrycznym Volkswagenem nowej generacji, wyposażonym w akumulator o pojemności energetycznej 58 kWh, pokonał dystans 453 km, czyli o 27 km większy niż podaje Volkswagen (wg WLTP).



W samochodzie elektrycznym duży wpływ na zasięg auta ma aerodynamika. ID.3 wyróżnia się znakomitym współczynnikiem oporu powietrza Cx, który wynosi 0,27. Udało się go uzyskać głównie dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu nadwozia, w którym słupki dachowe A zostały mocno pochylone, dach ma opływowy kształt, a słupki C są krótkie i zwrócone w stronę przodu auta. Doskonałe właściwości aerodynamiczne uzyskano także dzięki licznym drobnym rozwiązaniom. Opony ID.3 charakteryzują się niskim oporem toczenia. Także zabudowane na płasko obręcze kół sprawiają, że nie dochodzi wokół nich do zawirowań powietrza.



Umieszczone na słupkach A listwy zatrzymujące wodę oraz lusterka zewnętrzne mocowane do drzwi także mają swoje znaczenie dla aerodynamiki. Poza tym sprawiają one, że hałas w kabinie jest mniejszy – przyczynia się do tego również przednia szyba ze szkła akustycznego (seryjna). Na korzystny z punktu widzenia aerodynamiki przepływ powietrza w tylnej części nadwozia wpływ ma kilka elementów – duży spojler na krawędzi dachu, kształt lamp oraz dyfuzor, który jest końcowym elementem niemal całkowicie płaskiego i w dużym stopniu osłoniętego od spodu podwozia Volkswagena ID.3.



