Rosną inwestycje w elektromobilność w Polsce

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bergman Engineering oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności stworzyły wspólnie raport branżowy „Elektromobilność w Polsce: Inwestycje, Trendy, Zatrudnienie”

– Z roku na rok rośnie liczba zagranicznych inwestycji realizowanych w naszym kraju. Wśród kluczowych projektów w 2021 roku znalazły się inwestycje światowych gigantów branży e-mobility. Pokazuje to, że Polska ze względu na swoją innowacyjność i wysokiej jakości produkcję w dziedzinie elektromobilności jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów i partnerów biznesowych. Już teraz w naszym kraju ulokowana jest produkcja 30% wszystkich powstających w Europie baterii do pojazdów elektrycznych. Stale powiększa się także liczba polskich firm rozwijających produkcję w szeroko rozumianym sektorze elektromobilności, jak również świadomość i zainteresowanie społeczeństwa. Nasz kraj już teraz dynamicznie się rozwija w branży e-mobility, a w przyszłości mamy szansę wejść w tym segmencie do ścisłej czołówki – komentuje Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Wybierając dane z raportu na potrzeby tego krótkiego artykułu w naszym portalu nie będziemy skupiać się na samochodach elektrycznych ani infrastrukturze ładowania, ograniczając się do informacji, że według danych Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE), na koniec lutego 2022 roku w Polsce łącznie zarejestrowanych było blisko 20 tysięcy (19 758) samochodów w pełni elektrycznych (BEV – Battery Electric Vehicles), a liczba uruchomionych ogólnodostępnych stacji ładowania wynosiła 1017 punktów szybkiego ładowania (DC) oraz 2364 punktów wolnego ładowania (AC).

Przejdźmy więc do inwestycji e-mobility w Polsce, które zebrane są na poniższej grafice.



Największa z dotychczas zrealizowanych w Polsce inwestycji to fabryka LG Energy Solution w Kobierzycach pod Wrocławiem, o zdolności produkcji baterii o łącznej pojemności nawet do 70 GWh rocznie. Jest to największa fabryka produkująca baterie w Europie oraz największy zakład produkcyjny koncernu LG na świecie. Baterie z tej fabryki LG dostarczane są do takich aut jak: Audi, Ford, Jaguar, Mercedes Benz, Smart, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen i Volvo.

Liderzy pozostałych segmentów to między innymi koreański koncern SK Innovation – producent separatorów do baterii litowo-jonowych (Li-Ion) działający w Dąbrowie Górniczej, Volkswagen Motor Polska, producent elektrycznego auta dostawczego VW Crafter, Polaris Polska – produkcja elektrycznych pojazdów terenowych. Natomiast wśród firm zajmujących się rozwojem technologii można wyróżnić firmę Aptiv, która jest liderem rynkowym w tworzeniu zaawansowanych systemów wspomagania kierowców ADAS i jest zlokalizowana w Krakowie.

Wśród firm zajmujących się produkcją e-autobusów wyróżnić można Solaris, firmę o polskich korzeniach, która obecnie znajduje się w hiszpańskiej grupie kapitałowej CAF. Solaris jest liderem w produkcji autobusów z napędem elektrycznym i od wielu lat produkuje elektryczne autobusy w podpoznańskim Bolechowie. Inni producenci e-floty to firma Volvo Polska produkująca elektryczne autobusy we Wrocławiu, a także MAN, który w Starachowicach rozpoczął produkcję e-busów.

Jednym z widocznych trendów jest zmiana dotychczasowej produkcji pojazdów konwencjonalnych na hybrydowe lub w pełni elektryczne. Stellantis projektuje obecnie w pełni elektryczny samochód typu crossover marki Jeep, który będzie produkowany w fabryce w Tychach, wraz z podobnymi autami marek: Alfa Romeo oraz Fiat. Inwestycja w zakładzie produkcyjnym w Tychach wyniesie ponad 755 mln PLN, obecnie realizowana produkcja zostanie w tym celu dostosowana. Podobne plany dotyczą zakładu Opla w Gliwicach, w którym jest produkowany model Opel Astra – czytamy w raporcie.

Tymczasem firma Daimler planuje zainwestować ponad 200 mln EUR w produkcję baterii elektrycznych w Jaworze w południowo-zachodniej Polsce. Początkowo inwestycja zakłada produkcję akumulatorów do benzynowo-elektrycznych samochodów hybrydowych. Nie jest to odosobniony trend, firma Toyota zainwestowała od 2019 roku prawie 100 mln EUR, aby wdrożyć produkcję silników spalinowych do pojazdów hybrydowych. Volkswagen, który produkuje elektryczną ciężarówkę MAN eTGE we Wrześni, rozpoczął tam produkcję nowego dostawczego samochodu dostawczego e-Crafter w lipcu 2020 roku. LG Energy Solution (Korea Południowa) planuje przerabiać wodorotlenek litu wydobywany w Górnej Nadrenii, w Graben, w Niemczech, na potrzeby swojej fabryki baterii do aut elektrycznych w Polsce.

Raport wspomina też polską spółkę, ElectroMobility Poland, powołaną w celu uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego Izera, która zaprezentowała prototyp auta w lipcu 2020 roku, jednak wciąż wiemy właściwie tylko, jak ten samochód ma wyglądać, natomiast co będzie w środku – wciąż pozostaje zagadką. Jak czytamy, pojazdy mają być produkowane w fabryce w Jaworznie na Śląsku, a produkcja ma ruszyć za kilka lat.

W samym 2021 roku zrealizowano 5 projektów w sektorze e-mobility na łączną kwotę 2 081,6 mln EUR. Zatrudnienie w tych 5 inwestycjach wyniosło 2 412 pracowników. Inwestycje przewidziane do końca 2022 roku mają stworzyć kolejnych niemal 7 tysięcy miejsc pracy.

Prognozy zatrudnienia w polskim sektorze elektromobilnym

Sektor e-mobility w Polsce rozwija się intensywnie od kilku lat, co przekłada się oczywiście na wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu elektromobilności – piszą autorzy publikacji. W 2021 roku wzrosło głównie zapotrzebowanie na: konstruktorów i inżynierów produktu ds. napędów/baterii elektrycznych, inżynierów testów, specjalistów z obszaru elektryki i elektrotechniki oraz inżynierów ds. jakości baterii.

Poza stanowiskami związanymi z produkcją baterii elektrycznych lub jej modułów, istnieje spora część stanowisk związana z samym magazynowaniem baterii, recyklingiem – nadania baterii drugiego życia. Tutaj znaczącą rolę odgrywają stanowiska związane z zarządzaniem produktem – product managerów, czy ekspertów ds. analiz rynkowych w zakresie wykorzystania i utylizacji baterii elektrycznych. Poza tym trzecia grupa stanowisk w tym sektorze dotyczy stacji ładowania baterii elektrycznych. W tej branży popyt wzrósł na techników serwisu/techników elektryków.

– Elektromobilność to branża interdyscyplinarna, która wymaga pracowników z wiedzą: mechaniczną, elektroniczną, energoelektroniczną, elektrochemiczną, programistyczną w zakresie big data, oraz systemów embedded. Szczególnie brak wykwalifikowanych elektroników-programistów stanowi poważne wyzwanie, gdyż do tej pory rynek elektroniczny został wręcz zdominowany przez kraje azjatyckie – stwierdza Rafał Biszcz, dyrektor PIRE Knowledge Hub.

Sektor elektromobilności to nie tylko pracownicy fabryk. Rynek potrzebuje osób, które tworzą całą infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania branży. W 2022 roku zdecydowanie wzrośnie zapotrzebowanie na: analityków w zakresie obsługi danych i systemów monitorujących stan infrastruktury dla sektora e-mobility, specjalistów ds. obsługi serwisowej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych oraz serwisantów baterii elektrycznych i specjalistów ds. obsługi pogwarancyjnej baterii elektrycznych.

Źródło: www.evertiq.pl