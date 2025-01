Rekordowa liczba osób zwiedziła zakłady Volkswagen Poznań

Peru, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Indie, Nigeria, Oman, Egipt, czy Turcja – między innymi obywatele tych krajów zwiedzili w zeszłym roku fabryki Volkswagen Poznań.

– Łącznie w naszych zakładach gościliśmy przedstawicieli prawie 20 krajów z całego świata i ponad 260 miejscowości ze wszystkich zakątków Polski – opowiada przewodnik Tomasz Szwarc, który na co dzień oprowadza wycieczki po fabryce w Poznaniu.

W zeszłym roku akcja zwiedzania zakładów Volkswagen Poznań cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Łączna liczba uczestników wycieczek po nowoczesnych fabrykach w Poznaniu i we Wrześni wyniosła 23 681 osób.

Szkoły, firmy, kluby sportowe…

Kto zwiedził w 2024 roku zakłady Volkswagen Poznań? Z bezpłatnej możliwości zobaczenia na żywo, jak powstają samochody dostawcze, takie jak Volkswagen Caddy, czy Crafter, jak wygląda proces produkcji, czy jak roboty współpracują z człowiekiem skorzystali uczniowie z kilkuset szkół średnich z całego kraju. Na liście znaleźli się również przedstawiciele ponad 50 uczelni wyższych, czy ponad 300 firm nie tylko z Polski. Byli też hotelarze, seniorzy, czy piłkarki Warty Poznań oraz rodziny z dziećmi i osoby indywidualne.



– Liczby potwierdzają, że propozycja zwiedzania fabryk Volkswagen Poznań okazała się sukcesem. Ponadto wpisuje się ona w trendy nowoczesnej turystyki opartej na doświadczeniu i autentyczności – podkreśla Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. – Cieszymy się, że zakłady będą nadal otwarte dla gości z całego świata. To wyjątkowe uzupełnienie bogatej oferty turystycznej Poznania – dodaje Wojciech Mania. – W tym roku akcja będzie oczywiście kontynuowane – zapowiada Tomasz Szwarc i dodaje: – Zachęcamy do odwiedzenia nas w czasie ferii. Są jeszcze wolne terminy w zakładzie we Wrześni.

Przewodnik przypomina również, że od stycznia odwiedzający fabryki mogą także wesprzeć dwie ważne organizacje działające w Wielkopolsce: Drużynę Szpiku i podopiecznych fundacji Siepomaga.pl. Od grudnia 2024 roku oferta została uzupełniona o możliwość zwiedzania zakładu we Wrześni dla osób z niepełnosprawnościami.

– Nasze zainteresowanie wzbudziła praca robotów, to z jaką gracją wklejają szybę do samochodu oraz „wesele”, czyli moment łączenia podwozia z nadwoziem. Wszystko jest tam idealnie dopasowane. Przed pandemią mogliśmy bez problemu odwiedzać różne zakłady produkcyjne. Później się to wszystko zatrzymało. Cieszymy się, że Volkswagen wrócił do tej dobrej praktyki – opowiadał wówczas Sebastian Mankiewicz z poznańskiej fundacji Wózkowicze, który wraz z Agnieszką Kubicką odwiedzili zakład we Wrześni w ramach wizyty pilotażowej.





Jak zapisać się na wycieczkę?

Samo zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 9:15 do 18:10 (z wyłączeniem dni nieprodukcyjnych). Wizyta trwa około 2 godziny i jest całkowicie bezpłatna. Aby się zarejestrować wystarczy wejść na stronę: https://volkswagen-poznan.pl/zwiedzanie-zakladow-volkswagen i wypełnić wymagane pola. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: zwiedzanieindywidualne@volkswagen-poznan.pl lub pod numerem telefonu: 883 398 479. Przypomnijmy, że wycieczki do fabryk Volkswagena są możliwe dla osób powyżej 10 roku życia.

W przypadku zakładu w stolicy Wielkopolski parking znajduje się przy ulicy Warszawskiej 349. Wycieczka rozpoczyna się w budynku Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym (tzw. BUS). Dojechać można też komunikacją publiczną (pociągiem – należy wysiąść na dworcu Poznań Antoninek). Jeśli chodzi o zakład w Białężycach k. Wrześni parking znajduje przy rondzie Solidarności w kierunku Miłosławia. Zbiórka rozpoczyna w budynku recepcji pod adresem Białężyce 100.





Źródło: Volkswagen Poznań