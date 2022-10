Rekomendacje KNF i ich wpływ na rynek napraw

Łukasz Szarama, ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, biegły branży motoryzacyjnej i prezes Grupy Ekspertów Motoryzacyjnych „Kaizen”, w rozmowie z Autokult.pl ocenił, że rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych powinny ograniczyć nadużycia ze strony płatników odszkodowań, ponieważ od ich przestrzegania zależy ocena KNF.

W ocenie Łukasza Szaramy to, że w akcie nadzoru zaniechano wzmocnienia procesu naprawy, który jest zwieńczony fakturą, a tę wystawia legalny podmiot, jest prezentem dla szarej strefy. Jego zdaniem klienci korzystający z jej usług wzbogacą się tam, gdzie nie powinni kosztem pogłębiania patologii rynkowych. Ekspert uważa też za słuszną rekomendację 17, zakazującą naliczania rabatów na części i usługi lakiernicze, jakie mają ubezpieczyciele u wybranych dostawców. W jego opinii rekomendacja powinna obejmować tylko naprawy rozliczane przez legalne podmioty naprawcze odpowiednią fakturą. W innym przypadku dojdzie do wzrostu wypłacanych odszkodowań, które w znacznej mierze trafią do szarej strefy.

Łukasz Szarama uważa też, że porozumieniami zakładów z ich partnerami powinien zainteresować się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapytany o niedawną uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie rabatów i upustów na części i usługi, stwierdził, że jej ocena bez uzasadnienia jest trudna, ale w uchwała zostanie wykorzystana przez płatników odszkodowań do narzucania swojej retoryki i interpretacji szkód. Według niego wiele zależy od tego, czy SN zabezpieczy mechanizmy wolnorynkowe, chroniąc przypadki, w których naprawa rozliczana początkowo na kosztorys ostatecznie trafia do legalnego serwisu i udokumentowana jest fakturą. Łukasz Szarama uważa, że jeśli sądy powszechne przyjmą stanowisko, że rabaty i upusty mają być stosowane bez względu na rodzaj naprawy, to można spodziewać się wystąpienia przynajmniej dwóch zjawisk. W pierwszym przypadku serwisy będą rekompensować sobie stracony zarobek na kosztach roboczogodziny, która zapewne mocno pójdzie w górę. W drugim zaś warsztaty pozbawione zarobku będą punktować ubezpieczycieli w sprawie jakości np. części zamiennych, co doprowadzi do dużego chaosu na rynku napraw, jak również ubezpieczeniowym.

Źródło: www.autokult.pl