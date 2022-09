Powstaje bateryjne JV LG Energy Solution i Hondy

Baterie produkowane przez spółkę joint venture zasilą modele EV marki Honda i Acura na rynku północnoamerykańskim.

Porozumienie przerodzi się w inwestycję o wartości 4,4 mld USD, której celem będzie budowa nowego zakładu produkcyjnego w USA.

LG Energy Solution wraz z Honda Motor Company podjęły decyzję o stworzeniu zakładu, którego roczna moc produkcyjna docelowo wyniesie 40 GWh.

Baterie typu pouch produkowane w USA będą dystrybuowane wyłącznie dla fabryk Hondy na tamtejszym rynku. Potwierdzenie ostatecznej lokalizacji inwestycji jest jeszcze w trakcie finalizacji. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają plany produkcyjne aut elektrycznych Honda Motor Company.

Planowane rozpoczęcie budowy to początek roku 2023. Masowa produkcja ogniw litowo-jonowych miałaby rozpocząć się pod koniec 2025 roku.

Powodem podjęcia decyzji o stworzeniu dedykowanej spółki zajmującej się produkcją baterii w USA, było wspólne przekonanie obu firm o rozszerzeniu lokalnej produkcji pojazdów elektrycznych i zapewnienie terminowych dostaw akumulatorów. Te czynniki mają ogromne znaczenie w efektywnej ekspansji bardzo szybko rozwijającego się rynku aut elektrycznych w Ameryce Północnej.

– Nasza spółka joint venture z Hondą, której marka cieszy się znaczącą reputacją, jest kolejnym kamieniem milowym w naszej średnio- i długoterminowej strategii promowania elektromobilności na dynamicznie rozwijającym się rynku Ameryki Północnej – powiedział Youngsoo Kwon, CEO LG Energy Solution.

– Honda wszystkimi swoimi działaniami zmierza w kierunku realizacji celu, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności węglowej dla wszystkich swoich produktów i działań korporacyjnych. Zgodnie z naszym wieloletnim zobowiązaniem dotyczącym tworzenia produktów blisko klientów, Honda angażuje się w lokalne zapotrzebowanie na baterie do pojazdów elektrycznych, które są ich kluczowym elementem – poinformował Toshihiro Mibe, prezes, dyrektor generalny i dyrektor reprezentacyjny Honda Motor Co., Ltd.

Założenie spółki planowane jest na 2022 rok. Termin realizacji jest zależny od standardowych warunków finalizacji inwestycji oraz zatwierdzeń regulacyjnych.

LG Energy Solution, wyodrębniony ze struktur LG Chem, dostarcza baterie litowo-jonowe dla pojazdów elektrycznych, produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii, a fektem 30-letniego doświadczenia i działalności badawczo-rozwojowej (R&D) są 24 tysiące patentów. Globalna sieć rozciągająca się na Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię, obejmuje zakłady produkcyjne baterii utworzone w ramach spółek joint venture z największymi producentami samochodów, takimi jak General Motors, Stellantis N.V. i Hyundai Motor Group.

W 2016 roku w Biskupicach Podgórnych powstało LG Energy Solution Wrocław, które stanowi pierwsze, a zarazem największe centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie. Inwestycja typu greenfield we Wrocławiu zaowocowała wprowadzeniem do Polski najnowocześniejszej technologii, a także uczynieniem naszego kraju europejskim liderem tej branży. W zakładzie zajmującym powierzchnię około 100 hektarów znajduje się kilkadziesiąt nowoczesnych linii produkcyjnych. Obecna moc produkcyjna wynosi 70 GWh, a w 2025 roku LG Energy Solution Wrocław osiągnie poziom 115 GWh.

Źródło: www.evertiq.pl