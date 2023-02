Polsko-Niemiecka Izba Handlowa AHK opracowała program studiów podyplomowych pt. „Lider Transformacji Cyfrowej 4.0. Cyfrowa transformacja w organizacji” na WSPS w Warszawie

„Lider transformacji cyfrowej 4.0. Transformacja cyfrowa w organizacji” to unikatowe studia podyplomowe SWPS pod patronatem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Wyprzedź konkurencję, zdobądź dyplom unikatowych studiów podyplomowych i zostań liderem transformacji cyfrowej 4.0. To już ostatni dzwonek, abyś zapisał się na studia, podczas których:

– zdobędziesz wiedzę, do której nikt inny w tak szerokim zakresie nie ma w Polsce dostępu

– nauczysz się pracować ze znanymi na rynku narzędziami IIoT, które usprawniają procesy nawet o kilkaset procent

– odwiedzisz najnowocześniejsze obiekty Przemysłu 4.0 – miejsca na co dzień niedostępne

– poznasz praktyków realizujących projekty w najbardziej zaawansowanych zakładach na całym świecie

Lider transformacji cyfrowej 4.0. Transformacja cyfrowa w organizacji. – Uniwersytet SWPS

Zajęcia zaczynają się już w marcu.

„Lider Transformacji Cyfrowej 4.0. Cyfrowa transformacja w organizacji” to unikalny kurs studiów prowadzony przez SWPS pod patronatem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, skierowany do menedżerów, członków zarządu, kadry kierowniczej i technicznej, których zadaniem jest wdrażanie zmian w organizacji za pomocą narzędzi i rozwiązań Industrie 4.0 oraz łączenie wszystkich działów i pionów w organizacji. Wykształcenie i wiedza techniczna nie są wymagane. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do roli liderów w zakresie „zmian w organizacji”, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu Przemysłu 4.0, cyfryzacji, robotyzacji, a także finansów przemysłu, otoczenia prawnego, marketingu, nowoczesnych metod zarządzania, zapoznanie z nowymi trendami oraz stworzenie platformy wymiany informacji i kontaktów.

Program studiów obejmuje trzy warsztaty wyjazdowe, podczas których wiedza zdobyta na wykładach i seminariach jest konfrontowana w laboratoriach fabryk zbudowanych w oparciu o technologie Przemysłu 4.0. Kurs trwa dwa semestry (180 godzin) i prowadzony jest w formie dwudniowych spotkań piątek-sobota co 2-3 tygodnie. Eksperci zaproszeni do współtworzenia tego kursu to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych branżach, a także doświadczeni wykładowcy akademiccy.

Partnerzy technologiczni kierunku to firmy członkowskie AHK Polska: APA Group, Balluff, Beckhoff Automation, FANUC Polen, Kuka Polen, Mercedes-Benz Manufacturing Polen, Siemens