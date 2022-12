Polsat kontynuuje wodorową ofensywę

W Świdniku trwa budowa fabryki autobusów wodorowych Nesobus, których seryjna produkcja ma ruszyć jeszcze w przyszłym roku. Trwają też przygotowania do uruchomienia produkcji zielonego wodoru, a w Warszawie powstaje pierwsza z serii 30 stacji tankowania tego paliwa.

Pod koniec maja 2022 roku wchodząca w skład Grupy Polsat, spółka PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, zaprezentowała prototyp autobusu wodorowego własnej konstrukcji. Pojazd pod nazwą NesoBus to – jak informowali przedstawiciele Polsatu – całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce, zeroemisyjny, miejski autobus zasilany zielonym wodorem, czyli takim, do którego produkcji posłużyła na przykład elektroliza wody. Inwestor deklarował wtedy, że w 2023 roku rozpocznie seryjną produkcję tych pojazdów w mającej powstać fabryce w Świdniku. IBRM Samar ponownie sprawdził, na jakim etapie znajdują się przygotowania do uruchomienia produkcji. – Od września, we współpracy z Mostostalem Puławy, w Świdniku budowana jest nasza fabryka autobusów wodorowych. Powstaje ona na działce o powierzchni 5 ha, będzie miała powyżej 12 tys. m2, a jej ukończenie jest planowane na trzeci kwartał 2023 r. – mówi IBRM Samar Olga Zomer, rzeczniczka prasowa Cyfrowego Polsatu.

Także na 2023 r. zaplanowane jest rozpoczęcie produkcji seryjnej autobusów na potrzeby rynku polskiego i na eksport. Zakładana moc produkcyjna fabryki w Świdniku to 100 egzemplarzy rocznie. Nowy zakład produkcyjny ma składać się z następujących wydziałów: produkcji części, spawalni, lakierni, montażu, gospodarki magazynowej, kontroli jakości, strefy serwisu oraz okręgowej stacji diagnostycznej.

Jednocześnie trwają przygotowania do uruchomienia produkcji wodoru m.in. na potrzeby przyszłych autobusów Polsatu wyposażonych w ogniwa paliwowe. – Pierwszy elektrolizer o mocy 2,5 W jest w trakcie instalacji, a będzie on w stanie wyprodukować 1 000 kg zielonego wodoru dziennie. Mamy aktualnie trzy „wodorowozy” – jeden o pojemności 371 kg i dwa o pojemności 1024 kg – informuje Olga Zomer. – Naszym celem jest również budowa sieci 30 stacji tankowania zielonego wodoru. Zawarliśmy umowę z NEL Hydrogen Dania na dostawę urządzeń do siedmiu stacji tankowania wodoru, a w Warszawie rozpoczęła się budowa pierwszego obiektu – zaznacza rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

Warto przypomnieć, że nad rozwojem autobusów wodorowych w Polsce od wielu lat pracuje już firma Solaris Bus & Coach. Pierwszy pojazd zasilany tym paliwem trafił do Hamburga w 2014 roku. W roku 2019 producent zaprezentował nową generację autobusu wodorowego Solaris Urbino 12 hydrogen. W tym samym roku Solaris pozyskał pierwsze zamówienia na pojazdy wodorowe. Solarisy Urbino 12 hydrogen trafiły już m.in na ulice włoskiego Bolzano, Kolonii i Wuppertalu w Niemczech, Holandii czy polskiego Konina. Na wiosnę 2022 roku swój pierwszy autobus wyposażony w ogniwa paliwowe Arthur H2 Zero 12 zaprezentowała firma Arthur Bus z Lublina, należąca do niemieckiej spółki matki Arthur Bus GmbH. Niedawno z kolei w Rzeszowie rozpoczęły się testy autobusu wodorowego wyprodukowanego przez firmę Autosan z Sanoka.

Paweł Janas

Źródło: SAMAR