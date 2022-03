Początek nowej epoki

Pogłębienie kryzysu na rynku półprzewodników i jeszcze większy niedobór części samochodowych to pierwsze, ale nie jedyne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Natychmiastowewycofanie się z rosyjskiego rynku to dla wielu koncernów wielkie straty. Renault ogłaszając swoje wyjście z Rosji poświęciłwarte ok. miliarda $ inwestycje w tym kraju, nie mówiąc o pozostawianiu wielkiego rynku sprzedaży. Podobnie Volkswagen, BMW i inne marki. Ale co ma powiedzieć koncern naftowy BP, który ogłosił gotowość pozbycia się akcji Rosnieftu godząc się na stratę nawet 25 miliardów $?