Pajmon: Wojna na Ukrainie: Z czego cieszą się Ukraińcy? Sekunda to dla nich wieczność

Niemyślenie jest dla nich ratunkiem

Praca, działanie, niemyślenie jest dla nich ratunkiem. Jednak muszą spojrzeć prawdzie w oczy, która jeszcze kilka dni temu okazywała się złowrogim snem, nierealnym, tak nierzeczywistym. Bo kto mógłby krzywdzić dzieci i bezbronnych ludzi w obliczu jakich wartości, no właśnie czego? Jak z bólem, strachem o bliskich, którzy zostali na Ukrainie, radzą sobie obywatele Ukrainy – pracownicy Pajmon CPT, pracujący zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie?

ZOBACZ TEŻ:

Ukraina walczy jak lwica. Co słychać w Winnicy i w Mariupolu u naszych dzieci? 25.02.2022 r.

Inwazja Rosji na Ukrainę – KOMENTARZE UKRAIŃCÓW 24.02.2022 r.

Kijów walczy, Polska jest oddechem

– Strach jest najgorszy. Paraliżuje. Nie można się mu poddawać. Brat jest dla mnie bohaterem. Walczy o swoją rodzinę. Chce wydostać się z Kijowa i pojechać na zachód kraju, gdzie mieszkają rodzice. Miasto broni się dzielnie przed ostrzałem wroga, a on sam z żoną i trójką dzieci siedzą skuleni w domu, w korytarzu. Wczoraj nie wyjechali z zakorkowanego Kijowa. Zabrakło benzyny – mówi nam Ivan, mieszkający w Rzeszowie od 6 lat, który pracuje razem z Alexem, którego ojciec w czwartek przyjechał do Polski. Kieruje się do Niemiec, gdzie już wcześniej pracował. – Polska dla taty jest chwilowym azylem, przystankiem, oddechem – przyznaje Alex, który w Rzeszowie mieszka z żoną od dwóch lat.

Dom staje się pułapką

Tymczasem barbarzyńca na Ukrainie nie przestaje zaskakiwać i sieje coraz większą panikę wśród narodu ukraińskiego. Ludzie chronią się przed ostrzałem, wojskami rosyjskimi. Dom, który miał być schronieniem, stał się pułapką. – Tata siedzi w piwnicy. Modli się o spokój. Gdy przestaną strzelać, mówi, że ucieknie z domu. Martwię się o niego – przyznaje Max, pracownik Pajmon CPT pochodzący z Chersonia na południu Ukrainy.

W Równym nie wszyscy są równi

Jak się okazuje, miasto Równe na zachodzie Ukrainy, położone ok. 160 km od granicy z Polską, również nie może czuć się bezpieczne. – Pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę w Równym było względnie spokojnie. Dzień później mieliśmy tu już ostrzał – dodaje Ivan, który do tej pory często kursował między biurami Pajmon CPT w Rzeszowie a Równym.

Biuro w Równym zostało zamknięte. Pracownicy albo uciekają do Polski, albo przenoszą się w bezpieczniejsze miejsca na terenie Ukrainy, by pracować zdalnie, jeśli będzie taka możliwość. Tylko, gdzie jest dzisiaj bezpiecznie? Nataliia, nasza pracownica z biura w Równym, pojechała ok. 40 km od miasta. Nie chce zostawić męża, który właśnie pójdzie na wojnę.

Jedni nieba przychylają, inni tworzą piekło

Z kolei Tetiana w piątek rano wyjechała z miasta Równe i zmierza do Polski. Kieruje się z dziećmi do Warszawy, gdzie pracuje jej mąż. Teraz Tetiana od kilku godzi stoi w gigantycznym korku na granicy i próbuje opuścić rejon zagrożenia.

Siostra Tetiany pracuje z kolei w Żorach, mieście na Górnym Śląsku. Ma tutaj kolegę, który kilka miesięcy temu kupił nowy dom i… chce pomóc Ukraińcom. – Wczoraj Marcin powiedział mi, że on w tym domu jeszcze nie musi mieszkać, że mogą tam przyjechać Ukraińcy. Mówi, że choć nie ma tam jeszcze praktycznie nic – są tylko ciepłe fundamenty, to można postawić piecyk, wstawić kilka mebli i ciepłe schronienie będą mieli zapewnione przyjaciele z Ukrainy – mówi z przejęciem Tetiana. – Marcin przychyliłby nieba Ukraińcom. Są też niestety i tacy ludzie, którzy potrafią stworzyć komuś prawdziwe piekło – dodaje Tetiana.

Zobacz nas na: YT, I, TT, Fb, In:

Śledź nas na YT

Jesteśmy też obecni na Instagramie

Jesteśmy też obecni na Tik-Toku

Polub nas na Facebooku

Polub nas na LinkedIN