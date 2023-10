Plany zawodowe uczniów kształcących się na kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej

Uprzejmie informujemy, że do końca października prowadzimy badania wśród uczniów szkół branżowych I i II stopnia oraz techników, a celem badania jest diagnoza planów zawodowych uczniów oraz ocena zadowolenia z systemu kształcenia i praktyk zawodowych.

Wyniki badania posłużą do opracowania rekomendacji dla:

🚘Ulepszenia systemu kształcenia zgodnie z potrzebami młodego pokolenia w zakresie współpracy z pracodawcami, jakości nauki i infrastruktury szkół

🚘Ulepszenia systemu naboru uczniów do szkół zawodowych oraz podniesienia jakości doradztwa zawodowego już na etapie szkoły podstawowej

🚘Lepszego przygotowania kadr dla sektora motoryzacyjnego i podniesienia jakości kształcenia w tym zakresie.

Badanie prowadzone jest w formie ankiety online skierowanej do uczniów wszystkich klas szkół branżowych I i II stopnia oraz techników kształcących w 59 kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej.



Link do ankiety dla uczniów:

https://bit.ly/badania_uczniów

Ankieta jest dostępna również po zeskanowaniu kodu QR z grafiki.

Badanie jest realizowane na zlecenie POLSKA IZBA MOTORYZACJI w ramach działania Sektorowa Rada ds. kompetencji-motoryzacja i elektromobilność



Zachęcamy szkoły do czynnego udziału w badaniu. Głos uczniów jest w tym projekcie bardzo ważny.

Badanie to jest uzupełnieniem dla badań prowadzonych przez naszą firmę w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie dostosowania szkolnictwa zawodowego do wymagań sektora motoryzacyjnego.

Wyniki badania będą dostępne na stronie Rady:

http://radasektorowa-motoryzacja.pl/



W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu:

Violetta Rutkowska

tel: 505 028 046

e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl



