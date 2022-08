Pilkington Automotive Poland świętuje 25 lat istnienia

W tym roku mija 25 lat od momentu powstania spółki Pilkington Automotive Poland. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza znacząco poszerzyła ona obszar swojej działalności, stając się jednym z liderów produkcji szyb samochodowych w Polsce

i w Europie.

Od zawsze najwyższa jakość

Początków marki Pilkington należy szukać jeszcze w XIX wieku – w 1826 roku powstała rodzinna firma Pilkington, która od samego początku zajmowała się produkcją szkła. W 2006 roku Pilkington został przejęty przez japoński koncern NSG Group i zachowany jako marka produktów przeznaczonych na rynek budowlany i motoryzacyjny. Obecnie NSG Group jest jednym z największych producentów szkła na świecie – fabryki spółki znaleźć można w 30 krajach na czterech kontynentach, a produkty sprzedawane są w 105 państwach.

Pilkington Automotive Poland powstał w 1997 roku, a w 1999 ukończono budowę pierwszego zakładu produkcyjnego w Sandomierzu. W kolejnych latach firma stopniowo zwiększała swoje możliwości produkcyjne, co doprowadziło do rozpoczęcia w 2011 roku budowy drugiego zakładu. Wybudowana w Chmielowie fabryka sprawiła, że spółka podwoiła swoje moce i wysunęła się na liderską pozycję w sektorze, spełniając około 10% zapotrzebowania na szyby samochodowe w Europie.

Szkło samochodowe najwyższej jakości

Pilkington Automotive Poland od początku swojej działalności zajmuje się produkcją szkła motoryzacyjnego. Pośród produkowanych przez firmę produktów wymienić należy m.in. atermiczne szyby zielone czy szyby solaryczne lub fotochromatyczne. Oprócz tego rozwój technologii produkcyjnych na przestrzeni lat umożliwił produkcję szkieł ogrzewanych oraz z wbudowanymi sensorami, czujnikami czy GPS. Wszystkie produkowane przez firmę szyby spełniają wymogi systemu ADAS.

Od początku działalności przykładamy dużą wagę do nieustannego rozwoju stosowanych

i opracowania nowych technologii – mówi Ryszard Jania, prezes zarządu Pilkington Automotive Poland i Country Manager NSG Group w Polsce. – Pośród badanych przez nas obecnie rozwiązań wymienić należy np. szyby z powłokami Low-E czy zastosowanie kropek kwantowych w systemach przeszkleń dla motoryzacji. Cały czas staramy się zmieniać i modyfikować nasze produkty, nadając im nowe właściwości.

Ćwierć wieku działań i sukcesów

Na przestrzeni 25 lat spółka była uczestnikiem i świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w jej historii była obrona zakładu w Sandomierzu przed falą powodziową. Nie dość, że przez dwa tygodnie cała załoga broniła fabrykę przed zalaniem, to jeszcze udało się utrzymać ciągłość produkcji. Ponieważ transport lądowy był niemożliwy, produkowane szyby dostarczano drogą powietrzną.

W ciągu swojej działalności osiągnięcia i działalność Pilkington Automotive Poland była wielokrotnie nagradzana i doceniana przez zewnętrzne podmioty. Spośród otrzymanych przez spółkę nagród należy wymienić np. przyznanie zakładowi w Chmielowie tytułu Przemysłowej Inwestycji Roku, Największej Inwestycji Zagranicznej w Polsce w 2011 roku oraz tytuł „Investment of the Year”, który przyznała mu Warsaw Business Journal Group oraz „Fabryka Roku” 2019. Firma była także wielokrotnie nagradzana w konkursach organizowanych na terenie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Najważniejszy jest zespół

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że istniejemy na rynku już 25 lat – mówi Ryszard Jania, prezes zarządu Pilkington Automotive Poland i Country Manager NSG Group w Polsce. – Ćwierć wieku działalności to zasługa wielu czynników. Nasza obecna pozycja nie byłaby możliwa bez pracy

i zaangażowania pracowników, których liczba zwiększała się z biegiem lat, wraz z rozwojem naszych zakładów. Zaczynaliśmy od 150, a obecnie zatrudniamy ponad 2200 osób – każda z nich przyczyniła się do tego, że przez 25 lat odnieśliśmy wiele sukcesów.

Zgrany i doświadczony zespół jest filarem działalności każdej spółki. Pilkington Automotive Poland od zawsze dba o dobrostan swoich pracowników na wiele sposobów. Mają oni dostęp do szerokiej oferty szkoleń z różnych zakresów, mogą także odwiedzać zakłady NSG Group na całym świecie, żeby nawiązywać relacje i lepiej poznawać techniki stosowane przez innych. Oprócz tego firma wspiera pracowników poprzez różne dofinasowania: do studiów, do wypoczynku, do wyprawek szkolnych dla dzieci. Zapewnia także możliwość darmowego uczestnictwa w platformie e-learningowej do nauki języków obcych.

Być dobrym sąsiadem

Nasza działalność to nie tylko wytwarzane przez nas produkty i oferowane usługi, ale również relacje z partnerami biznesowymi, organizacjami publicznymi czy pozarządowymi. Robimy wszystko, żeby wywierać pozytywny wpływ na naszą okolicę. Dlatego angażujemy się w akcje ekologiczne, charytatywne czy społeczne. Robimy wszystko, żeby być jak najlepszym sąsiadem – mówi Ryszard Jania, prezes zarządu Pilkington Automotive Poland i Country Manager NSG Group w Polsce.

W NSG Group dużą wagę przywiązuje się do kwestii etyki, zarówno w biznesie, jak i w innych obszarach. W Pilkington Automotive Poland obowiązuje przyjęty w całej grupie Kodeks Etyki NSG Group, którego efekty są wyraźnie widoczne – spółka trzy lata z rzędu (2018, 2019, 2020) została nagrodzona tytułem Etycznej Firmy.

Firma aktywnie wspiera lokalne i ogólnopolskie wydarzenia. Przykładami współpracy z instytucjami publicznymi czy pozarządowymi mogą być np. współpraca z DKMS czy Fundacją Ronalda McDonalda, a także organizowany w zakładach spółki Miesiąc Zaangażowania Społecznego. Angażuje się także w działalność kulturalną wspierając cykliczne wydarzenia i sportową organizując m.in. charytatywny Bieg Szklarski oraz sponsorując sportowców takich jak paraolimpijczyk Jacek Czech i lekkoatletka Karolina Kołeczek.

O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.