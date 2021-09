Elektryczna mobilność w nowym wydaniu: światowy debiut koncepcyjnego ID.LIFE na IAA MOBILITY 2021

Dzięki strategii ACCELERATE Volkswagen po raz kolejny przyspiesza ofensywę w dziedzinie elektryfikacji i zamierza udostępnić zrównoważoną mobilność jeszcze większej liczbie osób. Do 2025 roku do gamy modeli z rodziny ID. dołączy małe auto, którego ceny na rynku niemieckim będą zaczynać się od około 20.000 euro. Jak może wyglądać najmniejszy model z rodziny ID. pokazuje ID.LIFE, którego światowy debiut ma miejsce podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych IAA MOBILITY 2021 w Monachium.



Wizję elektrycznego małego samochodu do miasta, który zaprojektowano z myślą o użytkownikach i ich potrzebach wyraża koncepcyjny ID.LIFE. Zrównoważona produkcja i cyfryzacja idą w nim w parze z wyjątkowo elastyczną koncepcją korzystania z auta. W ID.LIFE można poczuć się jak, na przykład, w kinie lub w salonie gier.



„ID.LIFE przedstawia wizję elektrycznej mobilności w miastach nowej generacji. Samochód koncepcyjny daje pierwsze wyobrażenie o tym, jak może wyglądać małe auto z rodziny ID. Model, który wprowadzimy na rynek do 2025 roku, będzie kosztować w Niemczech około 20.000 euro. Dzięki temu sprawimy, że elektryczna mobilność stanie się dostępna dla jeszcze większego grona osób” – mówi Ralf Brandstätter, dyrektor generalny marki Volkswagen. „ID.LIFE idealnie odpowiada potrzebom młodych ludzi. Wierzymy, że w przyszłości samochód będzie jeszcze silniejszym wyrazem charakteru użytkownika. Przyszłym klientom nie chodzi jedynie o mobilność, ale o to, czego można doświadczyć za pomocą samochodu. ID. LIFE jest na to naszą odpowiedzią.”



Minimalistyczny design. Stylistyka ID. LIFE jest bardzo przejrzysta, czytelna i wyrazista. Zrezygnowano zarówno z elementów dekoracyjnych, jak i wyróżniających się detali oraz z zastosowania różnorakich materiałów. Purystyczny wygląd to także zasługa poziomego podziału między nadwoziem, powierzchniami przeszklonymi i dachem. Składany dach wykonany z tkaniny zapewnia dopływ świeżego powietrza do kabiny ID.LIFE oraz wpływa na zmniejszenie masy własnej auta.



Silnik elektryczny napędza przednie koła. ID.LIFE skonstruowano na zmniejszonej platformie podłogowej dla aut elektrycznych (MEB) koncernu Volkswagen, którą opracowano specjalnie dla małych samochodów. Po raz pierwszy model zaprojektowany na bazie MEB jest wyposażony w napęd na przednie koła. Dzięki silnikowi elektrycznemu o mocy aż 172 kW (234 KM) ID.LIFE przyspiesza od zera do 100 km/h w 6,9 sekundy. Wysokonapięciowy akumulator, który może zmagazynować 57 kWh energii, zapewnia zasięg około 400 kilometrów (wg. WLTP).



„ID.LIFE po raz kolejny udowadnia wyjątkową elastyczność modułowej platformy MEB. Na niej możemy konstruować pojazdy wszelkiego typu – od małych samochodów aż po duże SUV-y” – mówi Thomas Ulbrich, członek zarządu ds. rozwoju marki Volkswagen. „To najbardziej skalowalna płyta podłogowa dla aut elektrycznych w branży. Dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę z jej potencjału. Lepsze osiągi, krótszy czas ładowania i większy zasięg będą poprawiać się wraz z aktualizacjami oprogramowania i wraz z każdym nowym modelem”.



Materiały naturalne oraz pochodzące z recyklingu. Zrównoważony charakter ID.LIFE znajduje szczególne odzwierciedlenie w doborze materiałów, w tym również lakieru. W bezbarwnym lakierze jako naturalny środek barwiący i utwardzacz na bazie biologicznej zastosowano zrębki, czyli drobinki drewna. Materiał, z którego wykonano dach oraz przednią pokrywę w 100 procentach otrzymano z przetworzonych butelek PET. Drewno do wykonania obrzeża deski rozdzielczej oraz tapicerkę tylnych siedzeń połączono z materiałem ArtVelours Eco, którym pokryte są siedzenia i panele drzwi. Jako surowce do produkcji opon ID.LIFE wykorzystuje się bio-olej, kauczuk naturalny i łuski ryżowe.



Wielofunkcyjne wnętrze. ID.LIFE to niezawodny towarzysz wszelkiego rodzaju cyfrowych doznań, który w mgnieniu oka może zostać przekształcony w – na przykład – salę kinową lub salon gier. Konsola do gier i projektor znajdują się na pokładzie. Jako „monitor” do wyświetlania filmów służy ekran, który w razie potrzeby wysuwa się z deski rozdzielczej. Inne urządzenia cyfrowe również można podłączyć dzięki gniazdu do ładowania o napięciu 230 V / 16 A. Fotele zaprojektowano tak, aby ich układ można było konfigurować zależnie od chwilowych potrzeb. Przednie fotele oraz tylną kanapę można całkowicie złożyć. Dzięki temu we wnętrzu ID.LIFE można uzyskać niemal dwumetrowej długości miejsce do spania.



Innowacyjna i cyfrowa obsługa. Kamery i wyświetlacz zastępują zarówno lusterka zewnętrzne, jak i lusterko wewnętrzne. Podstawowymi funkcjami steruje się za pomocą dotykowego panelu na sześciokątnej kierownicy, która jest otwarta od góry. Z systemem operacyjnym auta można zintegrować smartfon – na przykład z nawigacji można korzystać za pośrednictwem osobnego urządzenia albo wykorzystując do tego smartfon lub tablet. Muzykę, filmy i gry znajdujące się na nich można bezproblemowo zintegrować z ID.LIFE i wyświetlać je na ekranie projektora.



Strategia ACCELERATE przyspiesza transformację. Rozszerzenie gamy modeli z rodziny ID. o samochód, którego zapowiedź stanowi ID.LIFE, to kolejny ważny krok w ofensywie Volkswagena. Do 2030 roku marka chce zwiększyć udział modeli elektrycznych w całkowitej sprzedaży samochodów w Europie do co najmniej 70 procent, a w Ameryce Północnej i Chinach – do co najmniej 50 procent. Volkswagen dąży ponadto do osiągnięcia pełnej neutralności węglowej najpóźniej do 2050 roku.



* – samochód koncepcyjny, niedostępny w sprzedaży.