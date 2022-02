Nowy Multivan nagrodzony w plebiscycie Moto Awards 2021

Dziennikarze Auto Świata nominowali do nagród 62 modele w 9 kategoriach, jednak o tym, którym z nich należą się wyróżnienia, zadecydowali czytelnicy w internetowym głosowaniu. W sumie oddano ponad 180 tysięcy głosów. W plebiscycie kandydowały tylko premiery roku 2021 i zupełnie nowe generacje samochodów. Redakcja nie brała pod uwagę zmian typu „face lifting”, czy kolejnych wersji silnikowych. Przy tak dużej konkurencji, zwycięzcą w kategorii „Van” został Nowy Multivan marki Volkswagen Samochody Dostawcze otrzymując prawie 4700 głosów.



„Jestem niezmiernie dumna z tego, że Nowy Multivan został doceniony przez czytelników „Auto Świata”. Bardzo dziękuję czytelnikom i internautom tygodnika za ich głosy. Multivan od zawsze wyróżniał się swoją funkcjonalnością i niezawodnością. Dostępny od kilku miesięcy na rynku Nowy Multivan dodatkowo zachwyca niepowtarzalnym designem, a także przekonuje do siebie szeregiem nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i wspierających kierowcę. Ponadto napęd hybrydowy i 7 wygodnych miejsc dla pasażerów, sprawiają, że Nowy Multivan idealnie trafia w potrzeby naszych klientów” – mówi Magda Piekarczyk – Olszak, kierownik komunikacji marketingowej i PR marki Volkswagen Samochody Dostawcze.



Nowy Multivan to model, który swą światową premierę miał w czerwcu 2021 r., a na polskim rynku dostępny jest od jesieni ubiegłego roku. Układ napędowy Multivana i systemy elektroniczne po raz pierwszy bazują na komponentach modułowej platformy dla pojazdów z silnikiem montowanym poprzecznie (Modular Transverse Matrix — MQB). Dzięki wykorzystaniu tej platformy otworzyły się zupełnie nowe możliwości dla implementacji innowacji technicznych w tym modelu. Nigdy wcześniej Multivan nie był tak elastyczny jeśli chodzi o aranżację wnętrza, tak ekologiczny i nie miał tak rozbudowanego systemu infotainment. Asortyment układów napędowych Nowego Multivana po raz pierwszy obejmuje również hybrydę typu plug-in: Multivan eHybrid porusza się po mieście jako pojazd o zerowej emisji, a jednocześnie z łatwością radzi sobie z wyjazdami w dalekie trasy.