Praga stolicą dwuprzegubowych trolejbusów! 20 pojazdów Trollino 24 dla DPP

Konsorcjum oferentów w składzie Solaris Bus & Coach, Solaris Czech i Škoda Electric złożyli wspólną ofertę na dostawę 20 sztuk dwuprzegubowych trolejbusów Trollino 24. Oferta została uznana przez praskiego przewoźnika Dopravní podnik jako najlepsza. To pierwsze tak rozbudowane zamówienie na pojazdy tego typu. Dostawy zostaną zrealizowane w terminie do 24 miesięcy od podpisania umowy.

Przetarg, rozpisany przez Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) dotyczył dostaw 20 dwuprzegubowych trolejbusów. Firmy Solaris Bus & Coach, Solaris Czech i Škoda Electric jako konsorcjum złożyli wspólną, zwycięską ofertę. Solarisy Trollino 24 zadebiutują na ulicach Pragi w przeciągu najbliższych dwóch lat.

„Gratulujemy miastu Praga inwestycji w nowoczesne i bezemisyjne w miejscu użytkowania pojazdy! Trollino 24 to nasza odpowiedź na zwiększanie możliwości przewozowych na najbardziej obciążonych liniach w zatłoczonych miastach. Włączenie do ruchu 20 dwuprzegubowych trolejbusów będzie idealnym rozwiązaniem dla tej metropolii. Jestem przekonany, że te supernowoczesne, szczegółowo zaprojektowane, bogato wyposażone, a przede wszystkim bezemisyjne pojazdy staną się wizytówką stolicy Czech” – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i After Sales.

Każdy z pojazdów będzie wyposażony w cztery osie, z czego dwie to osie napędowe. Napęd Trollino 24 stanowią dwa silniki trakcyjne. Baterie trakcyjne, które będą źródłem energii w momentach braku zasilania z sieci trakcyjnej, zostaną umieszczone na dachu drugiego wagonu. Minimalny zasięg dojazdu trolejbusu na bateriach trakcyjnych, określony w warunkach przetargu, wynosi 11 km.

Dokładna długość tego unikatowego, dwuprzegubowego trolejbusu wynosi 24 700 mm. Na swoim pokładzie mieści jednocześnie 179 pasażerów, w tym 54 na miejscach siedzących. Wewnątrz pojazdu zostały również przewidziane dwie zatoki dla osób poruszających się na wózkach. Trollino 24 to model pięciodrzwiowy, o układzie drzwi 2-2-2-2-2. Zarówno oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, jak i oświetlenie zewnętrzne zostały zaprojektowane w technologii LED. Na pokładzie nie zabraknie wielu udogodnień, takich jak tablice kierunkowe, wydajna klimatyzacja czy system monitoringu, uwzględniający m.in. wnętrze pojazdu, kamerę cofania i kamerę do obserwacji pantografów. Kierowca będzie mógł realizować swoje codzienne zadania w komfortowej kabinie typu zamkniętego, z szybami w wersji wysokiej.

Dwuprzegubowy trolejbus marki Solaris po raz pierwszy został zaprezentowany światu w 2019 roku, na targach Busworld w Brukseli. W 2020 roku był testowany w regularnym ruchu pasażerskim w Bratysławie. To kolejny już model trolejbusów w portfolio producenta. Firma wprowadziła do swojej oferty te bezemisyjne pojazdy w 2001 roku, dostarczając od tamtej pory 1800 Trollino do klientów w całej Europie.